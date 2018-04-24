(YENİDEN) Süper Lig'de sadece 28 oyuncu altyapısından yetiştiği kulübün ligde formasını giydi

Gürkan DURAL/BURSA,()



SÜPER Lig'de şu ana dek 8 kulüp altyapısından çıkan oyunculara şans vermezken, sadece 28 futbolcu yetiştiği kulübün formasıyla ligde ter döktü. Bursaspor ile Gençlerbirliği de, bu alanda gençlerine en çok güvenen ekipler oldu.

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken, takımlar geride kalan 30 hafta içerisinde altyapısından yetişen oyunculara fazla forma şansı vermedi. Ligde bu sezon yalnızca 28 futbolcu, altyapısından yetiştiği kulüpte süre alırken, 8 takım ise altyapısından yetişen oyuncularını ligde değerlendirmedi. Ligde en fazla altyapısından oyuncularını kullanan ekipler ise Bursaspor ve Gençlerbirliği oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN 6 OYUNCU

Gençlerbirliği'nde geride kalan haftalarda altyapıdan yetişen Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Mert Çetin, Rahmetullah Berisbek ve İlker Karakaş ligde süre alan isimler oldu. Bursaspor'da ise Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Muhammed Şengezer, Kubilay Kanatsızkuş ve Rüştü Hanlı görev aldı. Böylece her iki kulüp de altyapısına verdiği önemle dikkat çekti.

GALATASARAY ŞANS TANIMADI

Şu an ligin ilk 4 sırasında ekiplere bakıldığında ise Galatasaray'ın altyapısından çıkan hiçbir oyuncuya ligde şans tanımadığı görülürken, Fenerbahçe'de 3, Beşiktaş'ta 2 ve Medipol Başakşehir'de ise 1 oyuncu ligde görev aldı. Trabzonspor da altyapısından yetişen 4 oyuncuya ligde şans tanıdı.

Galatasaray'ın dışında altyapısından çıkan oyuncuya ligde şans vermeyen kulüpler ise Göztepe, Demir Grup Sivasspor, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor.