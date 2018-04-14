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(Yeniden) Sarıyer - Tokatspor: 0 - 0

İbrahim Alioğlu / İSTANBUL,() STAT: Yusuf Ziya Öniş HAKEMLER: Murat Erdoğan(xx), Mert Türk(xx), Murat Taşçıkar(xx) SARIYER: Kubilay Anteplioğlu(xx) - Ozan Solak(xx), Sabutay Alper Bayülken(xx), Serkan Yalçın (x) (Dk. 46 Yusuf Yalçın Arslan...

(Yeniden) Sarıyer - Tokatspor: 0 - 0

İbrahim Alioğlu / İSTANBUL,()

STAT: Yusuf Ziya Öniş
HAKEMLER: Murat Erdoğan(xx), Mert Türk(xx), Murat Taşçıkar(xx)
SARIYER: Kubilay Anteplioğlu(xx) - Ozan Solak(xx), Sabutay Alper Bayülken(xx), Serkan Yalçın (x) (Dk. 46 Yusuf Yalçın Arslan (xx), Fırat Sezer(xx), Erkut Tekinsoy(xx), Alim Harlak(xx), Serkan Balcı(xx), Bertul Kocabaş(x) (Dk. 46 Doğukan Emeksiz(xx), Yaser Yıldız(xx), Kerem Çalışkan(xx) (Dk. 83 Erdi Can Şehit(?)
TOKATSPOR: Akın İsmail Köroğlu(xx) - Hakan Ateş(xx), Murat Cömert(xx), Hasan Erbey(xx), Mehmet Öztonga(xx), Ömercan Öndaş(xx), Ercüment Eray Ataklı (xx) (Dk. 71 Teoman Safa Erkan(x), Emin Soğuk(xx) Dk. 89 Erkan Çam(?), Bekir Karadeniz(xx), Alperen Pak (xx), Nezir Özer (xx) (Dk. 83 Muhammed Şükrü Arslan(?)
SARI KARTLAR: Serkan Yalçın, Sabutay Alper Bayülken (Sarıyer) - Ercüment Eray Ataklı (Tokatspor) 

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 31'inci hafta karşılaşasında Sarıyer, sahasında Tokatspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ev sahibi ekip puanını 41'e, Tokatspor ise 39'a yükseltti.

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