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(yeniden) İsmail Atalan'lı Lotte ekibi Almanya Kupası'nda çeyrek finalde

 Bir önceki turda Bayer Leverkusen'i elemeyi başaran Sportfreunde Lotte, bugün de eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı TSV 1860 Münih'i kupadan eledi. Almanya 3. Lig ekiplerinden olan ve teknik direktörlüğünü İsmail...

(yeniden) İsmail Atalan'lı Lotte ekibi Almanya Kupası'nda çeyrek finalde

 Bir önceki turda Bayer Leverkusen'i elemeyi başaran Sportfreunde Lotte, bugün de eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın takımı TSV 1860 Münih'i kupadan eledi.

Almanya 3. Lig ekiplerinden olan ve teknik direktörlüğünü İsmail Atalan'ın yaptığı Sportfreunde Lotte, Almanya Kupası'nda karşılaştığı Vitor Pereira'nın başında bulunduğu TSV 1860 Münih'i 2-0 yenerek kupada çeyrek finale yükseldi.

Almanya Kupası (DFB-POKAL) 16 Turu maçlarına dün ve bugün devam edilirken, Almanya 3. Lig ekiplerinden olan Sportfreunde Lotte, sahasında 2.Lig ekiplerinden olan ve Lopes Pereira'nın başında bulunduğu TSV 1860 Münih ile karşı karşıya geldi.

36 yaşındaki teknik direktör İsmail Atalan'ın takımı Sportfreunde Lotte, favori olarak görülen TSV 1860 Münih'i 28. dakikada Lindner ve 58. dakikada Freiberger'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek, kupanın dışına itti. Tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta Sportfreunde Lotte, Almanya 2. Ligi ekiplerinden TSV 1860 Münih'i eleyerek çeyrek finale yükselmeyi başardı.

LEVERKUSEN'İ DE ELEMİŞTİ

2014 yılından beri İsmail Atalan'ın çalıştırdığı Sportfreunde Lotte, Almanya bir önceki turda (2.tur) da Bundesliga'nın dev ekiplerinden Bayer Leverkusen'i kupadan elemişti. Sportfreunde Lotte, 25 Ekim 2016 tarihinde Leverkusen ile sahasında karşı karşıya gelmişti. 90 dakikası 1-1 biten ve uzatmalarda 2-2 skor ardından seri penaltılarda ev sahibi Sportfreunde Lotte, Leverkusen'i 4-3'le geçerek adını bir üst tura yazdırmıştı.

Sportfreunde Lotte, Almanya 3. Ligi'nde 31 puanla 7. sırada yer alıyor. Devre arası göreve getirilen eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nin ekibi TSV 1860 Münih ise, Almanya 2. Bundesliga'da 19 puanla 14. sırada bulunuyor. Vitor Pereira ile ligde sıçrama yapamayan TSV 1860 Münih'in 3. lig ekibine kupada elenmesi, Lopes Pereira'nin işini zora soktu.

Temel ELCİVAN / MÜNİH /

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