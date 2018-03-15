(yeniden) İrlanda Cumhuriyeti'nin aday kadrosu belli oldu

İSTANBUL /

A Milli Futbol Takımı'nın 23 Mart 2018 Cuma günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da özel maçta karşılaşacağı İrlanda Cumhuriyeti'nin aday kadrosu belli oldu. 19 Mart Pazartesi günü Antalya'ya gelerek kampa girecek olan İrlanda Cumhuriyeti'nin teknik direktörü Martin O'Neill, 22 Mart Perşembe günü saat 17.30'da Antalya Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

İrlanda Cumhuriyeti'nin Türkiye ile oynayacağı maç için teknik direktör Martin O'Neill tarafından davet edilen 30 kişilik aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:

Kaleci: Rob Elliot (Newcastle United), Colin Doyle (Bradford City), Kieran O'Hara (Manchester United), Keiren Westwood (Sheffield Wednesday)

Defans: Seamus Coleman (Everton), Cyrus Christie (Fulham), Matt Doherty (Wolverhampton Wanderers), Declan Rice (West Ham United), John Egan (Brentford), Shane Duffy (Brighton ...Hove Albion), Ciaran Clark (Newcastle United), Kevin Long (Burnley), Alex Pearce (Derby County), Darragh Lenihan, Derrick Williams (Blackburn Rovers), Greg Cunningham (Preston North End), Enda Stevens (Sheffield United)

Orta Saha: Alan Judge (Brentford), Conor Hourihane (Aston Villa), Jeff Hendrick (Burnley), Harry Arter (Bournemouth), David Meyler (Hull City), Eunan O'Kane (Leeds United), Liam Kelly (Reading), Alan Browne, Daryl Horgan (Preston North End), James McClean (West Bromwich Albion)

Forvet: Shane Long (Southampton), Scott Hogan (Aston Villa), Sean Maguire (Preston North End)