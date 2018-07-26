(Yeniden) Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Ertuğrul Erdoğan dönemi 

İSTANBUL,()

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda Oktay Mahmuti'den boşalan başantrenörlük görevine Ertuğrul Erdoğan getirildi.

Sarı-Kırmızılı kulübün internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Erkek Basketbol Takımımız, yeni sezon öncesinde başantrenörlük pozisyonu için Ertuğrul Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır. 18 Ekim 1968 doğumlu Ertuğrul Erdoğan, 1996-1997 ve 1997-1998 sezonlarında Galatasaray'da asistan koç olarak kariyerine başladı. Ertuğrul Erdoğan, uzun yıllar Türkiye Basketbol 1. Lig'inde çeşitli kulüplerde görev alırken aynı zamanda 2017 yılından beri Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nda yardımcı antrenör olarak görev almaktadır. Ertuğrul Erdoğan'a Galatasaray'a hoş geldin der, başarılı bir sezon dileriz."