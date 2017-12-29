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(Yeniden) Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri belli oldu

İstanbul () - GALATASARAY'ın 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, iki adayın Divan'a ilettiği listelerini şöyle açıkladı: DURSUN ÖZBEK'İN...

(Yeniden) Galatasaray'da başkan adaylarının listeleri belli oldu

İstanbul () - GALATASARAY'ın 20 Ocak 2018'de yapılacak olağanüstü genel kurulunda Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz yarışacak. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, iki adayın Divan'a ilettiği listelerini şöyle açıkladı:

DURSUN ÖZBEK'İN LİSTESİ
----------------------------------------
asil üyeler:
Özkan Olcay
Nasuhi Sezgin
Osman Kocaman
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsakal
Ahmet Cebeci
İsmail Sarıkaya
Murat Atay
Ural Aküzüm

yedek üyeler
Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Aslan
Serdal Koç
Ozan Oral

MUSTAFA CENGİZ'İN LİSTESİ
------------------------------------------
Asil üyeler:
Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney
Okan Böke
Adil Aaraboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz

yedek üyeler:
Mahmut Recevik
Mehmet Öner Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur

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