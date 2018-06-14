(YENİDEN) Dünya Kupası'nın açılış maçında kazanan Rusya

Rusya - Suudi Arabistan: 5 - 0

Siyamend KAÇMAZ / MOSKOVA,()

STAT: Luzhniki Arena

HAKEMLER: Nestor Pitana, Juan Pablo Bellati, Hernan Maidana

RUSYA: Akinfeev - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov, Gazinskiy, Zobnin, Samedov(Dk. 64 Kuzyaev), Dzagoev (Dk. 24 Cheryshev), Golovin, Smolov (Dk. 70 Dzyuba)

SUUDİ ARABİSTAN: Abdullah, Osama, Omar, Alburayk, Salman, Yahia (Dk. 72 Babhir), Alsahlawi (Dk. 84 Aseri), Yasser, Otayf (Dk. 64 Fahad Al-Muwallad), Taiseer, Salem

GOLLER: Dk. 12 Gazinsky, Dk. 43 ve Dk. 90+1 Cheryshev, Dk. 71 Dzyuba, Dk. 90+4 Golovin (Rusya)

SARI KARTLAR: Golovin (Rusya) - Salem (Suudi Arabistan)

2018 FIFA Dünya Kupası açılış karşılaşmasında ev sahibi Rusya, Suudi Arabistan'ı 5-0 mağlup etti. Rusya'ya galibiyeti getiren golleri 12'nci dakikada Gazinsky, 43 ve 90+1'inci dakikalarda Cheryshev, 71'inci dakikada Dzyuba ile 90+4'üncü dakikada Golovin kaydetti.

12'nci dakikada Zhirkov'un pasıyla topla buluşan Golovin, sol kanattan ceza alanı içine ortasını yaptı; Gazinsky, altıpasın önünde kafa vuruşunu yaparak ağları sarstı: 1-0.

43'üncü dakikada Zobnin'nin ceza yayı içinden verdiği pasta topla buluşan Cheryshev, iki rakibinden şık bir çalımla sıyrılarak vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye çıkarttı: 2-0.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

71'inci dakikada Rusya farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan gelişen Rusya atağında Golovin'in yaptığı ortada Dzyuba'nın kafa vuruşu ağlara gitti: 3-0.

90+1'inci dakikada Ignashevich'in uzun topunda Dzyuba kafayla Cheryshev'e indirdi. Cheryshev'in ceza sahası içerisinde sol ayağının dışıyla yaptığı vuruş ağlara gitti: 4-0.

90+4'üncü dakikada Golovin maçın skorunu belirledi. Ceza sahasının hemen dışından kazanılan serbest vuruşta Golovin'in vuruşu ağlarla buluştu: 5-0.

