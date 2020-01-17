'Yeniden Büyük Bursaspor' kampanyasına 1 milyon lirayı aşan katkı
DOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ersan Özsoy, DOSAB sanayicileri olarak, loca ve kombine kampanyasından forma satışına Bursaspor’a destek için bugüne kadar daima en ön sıralarda olduklarını hatırlattı. Özsoy şunları söyledi:
“Bizler, halen Bursaspor A Takımının kullandığı özel yapım otobüsü, kurumsal localardan ilkini, kombine bilet kampanyasından 2 bin 250 adet kombineyi, Vakıfköy Orhan Özselek Alt Yapı Tesisleri’ne spor salonu yapılması gibi kampanyalarda katkı koyduk ve koymaya devam ediyoruz.”
“1 MİLYON TL RAKAMI ARTACAK”
Bursaspor’un yerinin her zaman Süper Lig olduğuna dikkat çeken Özsoy, “BTSO öncülüğündeki Yeniden Büyük Bursaspor Kampanyası’ndan elde edilen kaynakla ara transfer döneminde kadromuzu güçlendirip ilk hedefimiz olan Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Bursaspor’un ve Bursa’nın yeri Türkiye Süper Ligi’dir. Takımımızı ve şehrimizi layık olduğu yere taşımak için DOSAB’lı sanayiciler olarak yine en ön saflarda katkı koyuyoruz. Açılan kampanya hesaplarına, bizlerin çağrısı ile sanayicilerimizin ilk etaptaki katkısı 1 milyon lirayı aştı. DOSAB Yönetimi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu rakam önümüzdeki günlerde artarak devam edecektir” ifadelerini kullandı.
TARAFTARA ÇAĞRI, TEKNİK HEYET VE FUTBOLCULARA GÜVEN
Bursaspor’a gönül veren herkesi kampanyaya katılmaya davet eden Özsoy, “Bu vesileyle Bursa’ya gönül veren tüm iş insanlarımızı ve büyük Bursaspor taraftarımızı BTSO’nun öncülüğündeki Yeniden Büyük Bursaspor Kampanyası’na katılarak takımımıza destek olmaya davet ediyoruz. Taraftarımızın, ligin ikinci yarısında ceza getirmeyen küfürsüz desteğinin artarak süreceğine; teknik heyet ve futbolcularımızın da Bursaspor’u Süper Lig’e taşıyacak sonuçlara imza atacağına gönülden inanıyoruz” şeklinde konuştu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016