(yeniden) Ahmet Ağaoğlu: "Transferde ihtiyacımız olan bölge defans"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, ()

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmalarının yoğun olarak devam ettiğini, ihtiyaçlarının ise defans bölgesinde olduğunu söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, transfer çalışmaları, kulübün mali durumu ve geleceğe yönelik planlamalarıyla ilgili Demirören Haber Ajansı’na () açıklamalarda bulundu. Göreve başladıklarından bugüne 120 milyon TL civarında ödeme gerçekleştirdiklerini anlatan Ağaoğlu, “Birikmiş ödemeler, FIFA’daki transfere engel dosyalar, ihtar çeken oyuncuların ihtara karşılık alacakları, yurtdışındaki bazı kulüplere olan bonservis ücretleri ve bunların neticesinde 120 milyon TL civarında bir borç ödemesi gerçekleştirdik. Bankalarla kulübün kredi borcunu yeniden yapılandırmaya gidiyoruz. Bugün yarın onu da imzalayacağız. Uzun bir çalışma oldu. Yeni bir nakit akışı sunduk. Onlarda olumlu karşıladılar. Onun üzerinden yürüyoruz. Altyapıda yeniden bir organizasyona gidildi. Bizim zaten temel prensibimiz ileriye dönük olarak. Trabzonspor’un hem gelir kaynağı hem de oyuncu kaynağı. A takımın ihtiyacını belirli bir ölçüde karşılayacak. Oyuncu kaynağı olarak bizim yerimiz altyapı. Ünal hoca ve yardımcıları göreve geldiklerinden beri yoğun olarak çalışıyorlar” dedi.

"UEFA İLE ALAKALI HİÇBİR SIKINTIMIZ KALMADI”

Finansal Mali Fair Play kriterleri kapsamında UEFA’ya ileriye dönük bir tablo sunduklarını belirten Ağaoğlu, “4 büyük kulüp içerisinde bildiğim kadarıyla UEFA’dan herhangi bir ceza almadan düşürdüğünüz maliyet kadar transfer yapma hakkınız var. Belki de UEFA’nın mali kriterlerine takılmayan tek kulüp biziz. UEFA’ya sunduğumuz ileriye dönük finansal tablo olumlu karşılandı. UEFA ile alakalı hiçbir sıkıntımız kalmadı” diye konuştu.

“ÜNAL HOCA ÜCRETİ KONUŞMADI BİLE”

Başkan Ağaoğlu, göreve başlayan teknik direktör Ünal Karaman’ın görüşme aşamasında ücret konuşmadığını da ifade ederek şunları söyledi:

"Ünal hoca ile görüşürken hiçbir ücret talep etmedi. ‘Başkanım ben bu kulübün bir parçasıyım. Mali durumu da biliyorum. Takımı birlikte ayağa kaldıracağız’ dedi. Bu ağır yükün altına giren neferlerden birisi. Hiçbir beklentisi olmadan, ücret talep etmeden sizinle birlikte bu işin parçasıyım’ dedi ve göreve başladı. Camiamızın sabırsız olmasının haklı nedenleri de var. ‘Şampiyon olacağız’ diyerek UEFA’ya bile gidemezseniz camialarda sabır kalmaz. Sağlıklı bir politika izlerseniz, camia bunun da ışığını görürse gerekli krediyi alacağımıza inanıyorum.”

“HİÇBİR TÜZÜK MÜKEMMEL DEĞİLDİR”

Başkan Ağaoğlu, tüzük tadilatıyla ilgili olarak ise, “İnsanlar görsün, görüşlerini ifade etsinler diye taslak tüzük resmi siteden de yayınlandı. Hiçbir tüzük mükemmel değildir. Ancak bu insanlar birşeyi unutmasınlar; şu anda Trabzonspor’un başkanı pozisyonunda olan Ahmet Ağaoğlu, 2003 yılında tüzük kurbanı olan başkan adayı olarak seçime gitti. Seçimde en fazla oyu almama rağmen tüzükte ‘başkanı yönetim seçer’ maddesine takıldığım için o süreçte kulüp başkanı olamamıştım. Tüzük her zaman tartışıldı. Bunun ciddi bir reforma ihtiyacı vardı. Mali sorumluluklar konusunda büyük boşluklar bulunuyordu. Tabiki tartışılır. Şuanda kesinleşmiş bir şey yok sadece taslak. Genel Kurul onayından sonra kesinleşir. Her madde de orada görüşülecek" ifadelerinde bulundu.

“TRANSFERDE İHTİYACIMIZ OLAN BÖLGE DEFANS”

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren başkan Ahmet Ağaoğlu, “Elinizdeki kadronun maliyetine bakacaksınız. Kasaya giren paraya bakacaksınız. Bugün elimizdeki oyuncuların maliyeti kasamıza giren paranın 1.5 katı. Bu durumda onu, bunu alalım yok böyle bir şey. Taraftarın beklentilerini saygıyla karşılıyorum. Hepimizin beklentisi bu ama geldiğimiz noktada artık ne Ahmet Ağaoğlu ne de başkasının böyle bir lüksü yok. Bu politika devam ederse kulüp felaketin içerisine gider. Bu vaziyette 1 sene bile yaşıyamaz. Sabretsinler. Bu takım her zaman yarışın içerisinde olacaktır. Ben gelirken şampiyonluk sözü de vermedim. Kulübün toparlanmaya ihtiyacı var. Toparlanırken tabiki yarışın içerisinde olacağız. Biraz akıllı ve bilinçli politika izlerseniz, yarışın içerisinde olmak için 4 liraya yaptığınız işi 1 liraya da yapabilirsiniz. Bizim transfer politikamız alışılmışların dışında. Kamuoyunda yürütülen algı operasyonlarının da farkındayız. Trabzonspor Kulübü’nün transferini teknik komitenin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda ekonomisi de yönetimde görüşüldükten sonra gerçekleşir. Yoğun olarak transfer çalışmalarımız devam ediyor. İhtiyacımız olan bölge defans. Bu da bugün yarın netleşir” diyerek açıklamalarını tamamladı.

