(yeniden) '3 Bant Bilardo Dünya Kupası' karşılaşmaları yarın Bursa'da başlıyor

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve 25 ülkeden 149 sporcunun katıldığı '3 Bant Dünya Kupası' karşılaşmaları 6 Şubat Pazartesi günü saat 11.00'de start verecek.Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Bursa'ya yakışır bir ev sahipliği yapacaklarını belirterek, bilardo sporuna gönül veren herkesi bu önemli maçları izlemek için Merinos AKKM'ye davet etti.Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan geçen yıl yapılan turnuvanın dünya çapında ses getirdiğini hatırlatarak;" Bu yıl seyirci kapasitesini biraz daha arttırdık. Dünyanın 25 ülkesinden gelecek elit sporcular olacak. Sporcularımızın bu kupayı kaldırması en büyük hedefimiz" şeklinde konuştu.

Bursa'da 6-12 Şubat tarihlerinde 6 gün boyunca esecek bilardo rüzgarı için hazırlanan tanıtım filmi de beğeni topladı.

Sadece dünyalılar değil uzaylıların da bu turnuvaya ilgi göstereceğine değinilmiş ve turnuvaya dikkat çekmek için "uzaylı" konsepti seçilerek, herkes Bursa'ya şampiyonları izlemeye geliyor algısı yaratılmış. Sıradışı bir kurgu ile İnfiniti Medya'nin hazırladığı film Bilardo sporuna değer katarken tanıtım filminde Bursa'nın kültür ve turizm öğeleri bilardo sporunun unsurlarıyla birlikte sunuluyor. Uygarlıklar beşiği Anadolu'nun cennet köşelerinden Bursa'yı ve bilardoyu anlatan tanıtım filmi bilardo federasyonunun resmi sayfasından paylaşılırken, spor kanalları da yayınlamaya başladı. Film ayrıca 24 ülkeden gelen sporcular için turnuvanın açılış seramonisinde de gösterilecek.