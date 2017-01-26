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(yeniden) 26 Ocak Perşembe Spor Gündemi

 (Özel) Christoph Daum ile özel röportaj... Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik adamlık yapan, şimdi Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Alman Teknik Direktör Daum: "Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır"...

(yeniden) 26 Ocak Perşembe Spor Gündemi

 (Özel) Christoph Daum ile özel röportaj...

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik adamlık yapan, şimdi Romanya Milli Takımı'nı çalıştıran Alman Teknik Direktör Daum: "Benim için Aziz Yıldırım efsane başkan olarak kalacaktır" dedi.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

12:00 Darıca Gençlerbirliği - Boluspor

18:00 Kayserispor - Beşiktaş

12:00 Yeni Amasyaspor - Göztepe

16:00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş özel uçakla Kayseri'ye gidecek.

GALATASARAY

14.00 Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları sürecek

16.30 Luis Cavanda Basın toplantısı düzenleyecek.

17.00 Jan Olde Riekerink Basın toplantısında konuşacak.

ANTALYASPOR

10.15 Teknik direktör Rıza Çalımbay haftalık olağan basın toplantısı düzenleyecek.

11.00 Antrenman

ÜMİT MİLLİLERİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

11.00 Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2019 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura sonrası belli olacak.

GOLF

Golf Mad Promotions ekibinin 13.'sünü düzenleyeceği Golf Mad Pro - Am Turnuvası Antalya Belek'te başlayacak.

BASKETBOL

-Euroleague-

20:45 Fenerbahçe - Galatasaray Odeabank

-EuroCup Kadınlar-

18:00 Yakın Doğu Üniversitesi - Rutronik Stars Keltern

PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

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