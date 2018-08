Yeni sezonun Temsilciler Semineri devam ediyor

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri Semineri sona ererken, Klasman Temsilci Semineri'nin açılışı TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yer alan Orhan Saka Salonu'nda yapıldı.

Klasman Temsilcileri seminerinin açılış törenine TFF Başkanvekilleri Hüsnü Güreli ve Ali Dürüst, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı ile Temsilciler Kurulu üyeleri katıldı.

HÜSNÜ GÜRELİ: TEMİZ SAHA, TEMİZ KORİDOR İSTİYORUZ

Türkiye Futbol Federasyonu Mali İşler, Hukuk, Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play'den Sorumlu Başkanvekili Hüsnü Güreli, Klasman temsilcilerine hitaben yaptığı açılış konuşmasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizlerle omuz omuza birlikte çalışmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Temsilcilerimizi, Federasyonumuzun en hayati organlarından birisi olarak görüyoruz. Aynı zamanda Federasyon Başkanımızın ve Yönetim Kurulumuzun hem vekilleri hem temsilcilerisiniz. Her zaman belirttiğimiz gibi raporlarınız bizler için çok önemli. Titiz raporlarınız için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum.

TFF'nin görevlerinin en başında Türk futbolunun marka değerini korumak ve yüceltmek geliyor. Bu hedeflerle başlayacağımız yeni sezon öncesinde birkaç konuya değinmek istiyorum. FIFA ve UEFA'nın hayati derecede önem verdiği insan sağlığı bizim için de çok önemli. Merdivenlerin boş bırakılması, soyunma koridorlarının emniyeti, sahaya çıkış alanlarının boş bırakılması, akreditasyonsuz kişilerin sahada olmaması, yedek kulübelerindeki talimata aykırı işlemlerin raporlanması gibi konuları çok önemsiyoruz. Açıkçası biz temiz saha istiyoruz. Temiz saha, temiz koridor, her konuda biz sizlerin yanınızdayız. Raporlarınızı yazarken hiç çekinmeyin, korkmayın.

Tribünlerimizde her geçen gün küfür ve şiddet azalıyor. Bunda raporlarınızın ve cezai yaptırımların büyük rolü var. Türk futbolunun artık küfür ve şiddet ile anılmadığını görüyoruz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliğine aday bir ülkeyiz. Bu nedenle herhangi bir koz vermememiz gerekiyor. Bunun için stadyumlarımızda sükûnet, asayiş, disiplin gibi uygulamalar ülkemiz için çok önemli. Hepinizin bu bilinçle hareket edeceğinize inanıyor ve yeni sezonda başarılar diliyorum."

Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. Abdurrahman Arıcı ise Klasman Semineri açılışında, "2017-2018 sezonunda alt liglerde görev yapan siz Klasman temsilcilerimizin görevlerinizi layıkıyla yaptığınıza inanıyorum. Futbol Federasyonu Yönetimi bize güveniyor ve onları en iyi şekilde temsil etmemiz gerekiyor. Yeni sezonda TFF'yi en iyi şekilde temsil edeceğimizden eminim ve sizlere başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

2018-2019 sezonu Üst Klasman, Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon Temsilcileri Semineri'nin ikinci gününde Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin çeşitli düzenlemeler, TFF Stadyum Güvenlik Müdürü Cenk Cem ise UEFA'nın yeni stadyum talimatı hakkında bilgiler verdi ve seminer tamamlandı.

Klasman Temsilcileri seminerinin ilk gününde ise Dr. Tuğbay İnan tarafından "Taraftar Stadyumda ne ister?" sunumu gerçekleştirilirken Hukuk Müşavirliği tarafından temsilci raporlarının hukuki açıdan değerlendirildiği seminer yarın tamamlanacak.

