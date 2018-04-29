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Yeni Orduspor - Darıca Gençlerbirliği: 1-3

Nedim KOVAN/ORDU, () STAT: 19 Eylül HAKEMLER: Veli Karakaya (xxx), Kemal Mavi (xxx), İsmail Taygun Tasalı (xxx) YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (x), Onur Ramazan (x), Mustafa (x), Fatih Deniz (x), Fatih Arat (x), Kerim (xxx), Deniz (x) (Dk.76 Emre Kıran...

Yeni Orduspor - Darıca Gençlerbirliği: 1-3

Nedim KOVAN/ORDU, ()

STAT: 19 Eylül
HAKEMLER: Veli Karakaya (xxx), Kemal Mavi (xxx), İsmail Taygun Tasalı (xxx)
YENİ ORDUSPOR: Hüseyin (x), Onur Ramazan (x), Mustafa (x), Fatih Deniz (x), Fatih Arat (x), Kerim (xxx), Deniz (x) (Dk.76 Emre Kıran x), Erhan (x) (Dk.46 Tuncay x), Safa (x), Turan (x), Emre Kara (x) (Dk.59 Hasan x)
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan (xx), Alper (xx), Yusuf (xx), Emrullah (xx), Alperen (xx) (Dk.54 Görkem xx), Cafercan (xxx), Bünyamin Cesur (xxx), Mehmet (xx), Hakkı (xx) (Dk.75 Doğancan xx), Hayrullah (xx), Halil (xxx) (Dk.87 Enes ?)
GOLLER: Dk.61 Kerim(Yeni Orduspor),  Dk. 30 Halil, Dk.66 Bünyamin Cesur, Dk.88 Cafercan (Penaltı) (Darıca Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Kerim, Fatih Deniz (Yeni Orduspor),  Hayrullah (Darıca Gençlerbirliği)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Yeni Orduspor, kendi sahasında, Darıca Gençlerbirliği'ne 3-1 yenildi.
20'nci dakikada gelişen Yeni Orduspor atağında sol kanattan hareketlenen Emre Kara, uzaktan kaleye şut attı, topu auta gönderdi.
30'uncu dakikada Cafercan'ın ara pasında ceza sahası içinde Halil kaleye sert vurdu, topu ağlara gönderdi: 0-1
61'inci dakikada Mustafa'nın serbest vuruşunda, ceza sahası içinde topa kafayla yükselen Kerim, topu ağlara gönderdi: 1-1
66'ncı dakikada devam eden ikili mücadelede savunmadan dönen topa vuran Bünyamin cesur, topu ağlarla buluşturdu: 1-2
88'inci dakikada ceza sahası içinde Safa'nın Görkem'e faulu sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cafercan topu ağlara gönderdi: 1-3
Maç, misafir takım Darıca Gençlerbirliği'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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