Yeni Orduspor - Anagold 24 Erzincanspor: 0-1

STAT: 19 Eylül

HAKEMLER: Çağdaş Altay (xx), Tamer Okuldaş (xx), Sinan Bilen (xx)

YENİ ORDUSPOR: Osman (x), İlyas (xx), Onur Ramazan (xx), Deniz (xx), Erhan (x) (Dk.63 Fatih Arat x), Asım Can (x), Safa (xx), Turan (x), Emre (x) (Dk.74 Fatih Deniz x), Hasan (x) (Dk.46 Fatih Özçelik x), İbrahim (x)

ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR: Bahadır (xxx), Erman (xx), Erdi (x) (Dk.68 Mükail x), Batuhan (xxx), Sefa (xx) (Dk.60 Volkan xx), Ferhat (xx), Cebrail (xx), Gökhan (xx), Hüseyin (xx) (Dk.74 Emir Can x), Serkan (xx), Barış (xx)

GOLLER: Dk.38 Batuhan (Anagold 24 Erzsincanspor)

SARI KARTLAR: İlyas (Yeni Orduspor), Hüseyin, Emir Can (Anagold 24 Erzincanspor)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Yeni Orduspor, kendi sahasında Anagold 24 Erzincanspor'a 1-0 yenildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

22'nci dakikada ceza sahası içinde karambolde topla buluşan Onur Ramazan kaleye vurdu, savunma topu kornere attı.

37'nci dakikada gelişen Yeni Orduspor atağında İbrahim kaleye sert vurdu, top üst direğe çarparak auta gitti.

38'inci dakikada kornerden devam eden atakta ceza sahası içinde karambolden faydalanan Batuhan, kaleye vurdu topu ağlara gönderdi: 0-1

77'nci dakikada Mükail'in ara pasında ceza sahası içinde topa kafayla yükselen Batuhan, topu auta gönderdi.

84'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Batuhan kaleye vurdu, top az farkla auta gitti.

Maç, misafir takım Anagold 24 Erzincanspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

