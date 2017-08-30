Yeni Malatyaspor’un orta sahası onlara emanet

Taha AYHAN/MALATYA, () - SÜPER Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un ön liberosu Aytaç Kara, “Benim buradaki hedefim Malatyaspor formasını devamlı giyip, hem kendim hem de Malatyaspor için başarılı bir işe imza atabilmek” dedi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un yeni transferlerinden Aytaç Kara, Malatya İnönü Stadı’nda gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kara, takımın performansı, ligdeki 3 haftalık bölüm, hedefleri ve performansıyla ilgili soruları yanıtladı. Yeni kurulan bir takım olduklarını ifade eden Kara, “Bu takımların kaynaşması zor olur. Transferlerle birlikte güçlenen bir takımız. İnşallah ilerleyen haftalarda maç oynaya oynaya birbirimizi daha iyi tanıyıp, daha çok kaynaşan bir takım olacağız” diye konuştu. Aytaç Kara, ligde iyi yerlere geleceklerine inandığını kaydederek, şöyle devam etti:

"Oynadığımız futbola bakıldığında diğer takımlarında bir üstünlük durumu yok. Her şey sahada belli olur. Mücadeleni verdikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Antalyaspor maçıyla da bunu gösterdiğimize inanıyorum. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Arkadaşlarıma verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettik, pozisyonlar bulduk, pozisyonlar kaçırdık. İnşallah böyle devam eder ve istediğimiz sonuçları alırız.”

“HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM”

Kara, bir gazetecinin ‘Azubuike ile iyi bir ikili oluşturduğunuzu düşünüyor musun?’ sorusuna, “İlk maçımızı oynadık. Birbirimize daha çok kaynaşacağız. Daha çok maç oynadıkça sadece Azubuike ile değil bütün arkadaşlarımızla kaynaşacağız. Daha iyi olacağımıza inanıyorum” yanıtını verdi.

Evkur Yeni Malatyaspor’un ligdeki durumunu da değerlendiren Kara, “Bu ligde çok çok üstün bir takım olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta sahada mücadeleni verdikten sonra her takım eşittir. Biz de bunu sahada gösteriyoruz. Sivasspor maçında şansız bir mağlubiyet aldık. Ama rakip takımın bizden iyi olduğuna inanmıyorum. Biz sahada mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Kara, kendi performansına ilişkin soru üzerine 1 maça bakarak değerlendirme yapmanın yanlış olacağını vurgularken, "Buradaki hedefim; Malatyaspor formasını devamlı giyip, hem kendim hem de Malatyaspor için başarılı bir işe imza atabilmek. Bu hedefimi gerçekleştirmek için çalışıyorum. Dolayısıyla da bir maça değil, önümüzdeki maçlara da bu performansımı yaymak istiyorum. İnşallah sakatlıksız, kazasız, belasız bütün arkadaşlarımızla mücadeleye devam ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

AZUBUİKE: “SÜPER LİG’İN İLK MAÇINDA HEYECANLIYDIM”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Nijeryalı orta saha oyuncusu Okechukwu Godson Azubuike, Süper Lig’e alıştığını, ilk maçta heyecanlı olduğunu ancak daha sonraki maçlarda bu heyecanı üzerinden attığını söyledi. Azubuike, “Sezon başından beri çok çalışıyoruz. Tanrı’ya şükür ki bu çalışmalarımızın karşılığını da görüyoruz” dedi.

Azubuike, ligin üçüncü haftasında sahalarında Antalyaspor ile oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmayla ilgili, “Kazanamadık ama iyi mücadele ettik. İyi bir sonuçla sahadan ayrıldık” değerlendirmesinde bulundu.

Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'deki ilk maçta başta biraz heyecanlandığını anlatırken, "Zordu, rakipler de zorluydu. Karşınızda oynadığınız bire bir rakipleriniz de zor. Ama birinci maçtan sonra üzerimdeki o heyecanı attım. İkinci ve üçüncü maç benim için kolay geçti” ifadelerini kullandı.

Azubuike, bir gazetecinin ‘orta alanda üzerine fazla yük biniyor mu?’ sorusuna, “Tabii ki bu benim işim. Bunu yapmaktan da zevk alıyorum. Takıma bir balans verdiğimi düşünüyorum. Böyle de devam edeceğim” diye yanıt verdi.

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