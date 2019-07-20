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Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un kadrosu belli oldu. Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda 25 Temmuz'da Malatya'da, 1 Ağustos'ta ise Slovenya'da Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak...

Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı
UEFA Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un kadrosu belli oldu.
Avrupa Ligi 2'nci eleme turunda 25 Temmuz'da Malatya'da, 1 Ağustos'ta ise Slovenya'da Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor'un UEFA kadrosu açıklandı. Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda belirlenen futbolcuların isimlerinin UEFA'ya bildirildiği duyuruldu. Yeni Malatyaspor'un UEFA’ya bildirdiği kadroda şu futbolcular yer alıyor:
"Mustafa Akbaş, Nuri Fatih Aydın, Muhammed Bilal Barman, Thievy Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Ufuk Ceylan, Issam Chebake, Abdulsamet Damlu, Mitchell Donald, Fabien Farnolle, Moryke Fofana, Teenage Lingani Hadebe, Ahmet Ildız, Adis Jahovic, Erkan Kaş, Guilherme Costa Marques, Arturo Mina, Özer Özdemir, Gökhan Töre, Eren Tozlu, Robin Yalçın, Erşan Yaşa, Mehmet Suha Yiğit, Murat Yıldırım ve Berk Yıldız."

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