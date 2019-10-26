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Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabı çalındı; 'Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı' şeklinde paylaşım yapıldı

SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kullandığı resmi Facebook ve Twitter sayfaları üzerinden 'Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık' paylaşımı yapıldı. Tepki toplayan paylaşımın hemen ardından...

SPOR 26.10.2019, 20:13
Yeni Malatyaspor'un sosyal medya hesabı çalındı; 'Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı' şeklinde paylaşım yapıldı
SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor'un kullandığı resmi Facebook ve Twitter sayfaları üzerinden 'Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık' paylaşımı yapıldı. Tepki toplayan paylaşımın hemen ardından kulüpten "Resmi twitter hesabımızın çalındığını üzülerek sizlere belirtiyoruz" şeklinde yazılı açıklama yapıldı.
Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un resmi Facebook ve Twitter sosyal medya hesabından "Her şey için teşekkürler Sergen hoca. Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Malatya'mız için verdiği tüm emekler için teşekkür ederiz. Beşiktaş kariyerinde başarılar dileriz. Resmi twitter hesabımızın çalındığını üzülerek sizlere belirtiyoruz. Kamuoyunu Aydınlatma Platformuna sunduğumuz gibi Beşiktaş Kulübü ile Sergen Yalçın'a karşılık Abdullah Avcı +1,5 milyon dolar karşılığında prensipte ön anlaşmayı sağladığımızı ancak takas sürecinin 30 Ekim çarşamba günü yapılacağını taraftarlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz" paylaşımı yapıldı. 
Bunun üzerine taraftarlardan tepki alan paylaşımın ardından Yeni Malatyaspor Kulübünden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Resmî Facebook sayfamız art niyetli kişilerin eline geçmiştir. Bu süreçte yapılan hiç bir paylaşım bize ait olmadığı gibi doğruluk payı da yoktur" denildi.

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