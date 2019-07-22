Yeni Malatyaspor'un olası rakibi belli oldu

İSTANBUL, () - Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-siyahlı ekip, NK Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Connah's Quay Nomads (Galler) - Partizan (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Galler temsilcisi Connah's Quay Nomads, Galler Ligi'nde geçtiğimiz yıl normal sezonu 3'üncü sırada tamamladı. Daha sonra şampiyonluk grubunda mücadele eden Quay Nomads, sezonu yine 3'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne 1'inci Ön Eleme Turu'ndan katılma hakkı elde etti. 1'inci ön eleme turunda İskoçya'nın Kilmarnock takımıyla karşılaşan Galler ekibi, rakibine kendi sahasında 2-1 mağlup olmasına rağmen deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek 2'nci ön eleme turuna yükselme hakkı elde etti. Galler ekibi maçlarını toplam Bin 500 koltuk kapasiteli Deeside Stadyumu'nda oynuyor.

Sırbistan temsilcisi Partizan da geçtiğimiz sezonu 3'üncü sırada tamamladı. Lig 3'üncülüğünün yanı sıra Sırbistan Kupası'nı müzesine götüren siyah-beyazlılar daha önce 10 kez de Sırbistan Ligi şampiyonluğu yaşadı. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Beşiktaş ile eşleşen Partizan; ilk maçta sahasında 1-1 berabere kalmış, Vodafone Park'ta oynanan maçta 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Sırbistan ekibi, maçlarını 32 bin 710 kişilik Partizan Stadyumu'nda oynuyor.