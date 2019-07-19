Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Darüşşafaka Tekfen'e ABD'li oyun kurucu
Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı
Balkondan düşen Maram bebek ağır...
'11. Kalkınma Planı' TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
TBMM Genel Kurulu Kabul Etti
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı

Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan'ı renklerine bağladı

SÜPER Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kaleci Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı. UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren file bekçisi Ertaç Özbir ile tekrar anlaşmadı ve yeni isim arayışına...

Yeni Malatyaspor, Ufuk Ceylan'ı renklerine bağladı
SÜPER Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, kaleci Ufuk Ceylan'ı kadrosuna kattı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren file bekçisi Ertaç Özbir ile tekrar anlaşmadı ve yeni isim arayışına geçti. Malatya temsilcisi, Farnolle'ye alternatif olarak bir dönem Galatasaray'ın da kalesini koruyan ve en son Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen Ufuk Ceylan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşında, 1,94 boyundaki kaleci attığı imzayla kendisini sarı- siyahlı renklere bağladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.