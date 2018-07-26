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Yeni Malatyaspor, Tosic'in transferini askıya aldı

Taha AYHAN/MALATYA, () SÜPER Lig ekibi Yeni Malatyaspor, anlaşmaya vardığı Sırp futbolcu Zoran Tosic'in, takımıyla oynadığı maçta sakatlanması üzerine bu transferi askıya aldı. Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürerken,...

Yeni Malatyaspor, Tosic'in transferini askıya aldı

Taha AYHAN/MALATYA, ()

SÜPER Lig ekibi Yeni Malatyaspor, anlaşmaya vardığı Sırp futbolcu Zoran Tosic'in, takımıyla oynadığı maçta sakatlanması üzerine bu transferi askıya aldı.
Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları sürerken, yönetim forvet hattı için arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut'un forvete takviye istemesi üzerine harekete geçen Malatyalı yöneticiler, son olarak Sırbistan'ın Partizan takımında forma giyen Sırp golcü Zoran Tosic ile prensipte anlaşmaya vardı. Ancak bu futbolcu takımıyla oynadığı hazırlık maçında ayağından ciddi şekilde sakatlanınca Malatya ekibi transferi durdurduğunu açıkladı. Başkan Adil Gevrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tosic transferinde bir noktaya kadar geldik ama önceki gün aldığımız habere göre sakatlık yaşamış. Bu sakatlığını ciddi olduğunu öğrendik ve bundan dolayı bu transferi durdurduk. Aldığımız bilgi sakatlığın ciddi olduğu ve 3 ay sahalardan uzak kalacağı yönünde. Biz de bu yüzden geri adım atmak zorunda kaldık" diye konuştu

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