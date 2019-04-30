Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyoruz
TÜSİAD/Kaslowski: 1 Mayıs Emek ve...
Son dakika... 8 terörist etkesiz hale getirildi
Son dakika... 8 terörist etkesiz...
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide yangın çıktı
Tuzla'da özel bir tersanedeki gemide...
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti
Sanatçı Dilber Ay, hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor sezonu Ali Ravcı ile tamamlayacak

Taha AYHAN/MALATYA, () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5-2 yenildikleri Galatasaray maçının ardından teknik direktörlükten istifa eden Erol Bulut'un yerine takımın sportif direktörü Ali...

Yeni Malatyaspor sezonu Ali Ravcı ile tamamlayacak

Taha AYHAN/MALATYA, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5-2 yenildikleri Galatasaray maçının ardından teknik direktörlükten istifa eden Erol Bulut'un yerine takımın sportif direktörü Ali Ravcı geçti. 
Yeni Malatyaspor Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, büyük ihmalle takımı sezon sonuna kadar Ali hocanın sürdüreceğini söyledi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında Galatasaray'a 5-2 yenildikleri maçın ardından kendisi ile ilgili radikal bir karar alacağını açıklamasından sonra Yeni Malatyaspor'dan istifa eden teknik direktör Erol Bulut, kentten ayrıldı. sportif direktör Ali Ravcı sarı- kırmızılı takımın başına geçmesinden sonra ligin 30'uncu haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle 41 puanla 7'nci sıraya yerleşen Yeni Malatyaspor, ligin 31'inci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Akhisar'dan puanla dönmek istiyor. 
Ligi ve takımın gidişatını değerlendiren Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, takımın dengelerinin değişmemesi adına büyük bir ihtimalle sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini Ali Ravcı'nın yürüteceğini belirterek, "Malatyaspor camiası büyük bir camia. Takımın ikinci yarı maçlarındaki başarısızlıkları gören Erol Bulut hocamız yönetimimizle görüşüp çift taraflı anlaşarak takımdan ayrıldı. Ligin bitimine son 4 hafta kaldı. Bundan sonra takımımıza gelecek hocanın Malatyaspor'a fayda göstermesi gerekir. Biz Yeni Malatyaspor yönetimi olarak aldığımız karar doğrultusunda yüzde 80 takımı sezon sonuna kadar Ali Ravcı hocamız yönetecek. Takımın gidişatına göre sezon bitikten sonra değerlendireceğiz. Anlaşacağımız hoca olursa da takımımıza fayda gösterecek bir hoca olacak" dedi. 
Ayrıca, Ali Ravcı'nın talebi doğrultusunda Emrah Volkan Sayılgan antrenör, Taylan Temel ise analizci olarak Yeni Malatyaspor'da idmanlara başladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328