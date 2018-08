Yeni Malatyaspor, kendi tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor

Taha AYHAN/MALATYA, ()



Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılışını yapacağı Göztepe maçı hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda top ve istasyon çalışması yapıldı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenmanın başında saha ortasında oyuncularıyla toplantı yapan Bulut, kamp döneminin ardından yeni sezonun havasına girmeleri gerektiğini belirtti. Yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Godson Azubuike, Arturo Mina, Ömer Şişmanoğlu, Rahman Buğra Çağıran, Eren Tozlu ve Fabian Farnolle katılmazken, sakat oyunculardan tedavi süreci en uzun sürecek isimlerin Eren ve Azubuike oldukları belirtildi. Günü akşam ve sabah olmak üzere çift antrenmanla geçiren sarı- kırmızılılar, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, takımı daha iyi seviyelere getirmek için çalıştıklarını belirtti. Bulut, şunları söyledi:

"Her sezon başında bütün takımlar transfer yapıyor. Biz de daha güçlü bir kadro kurabilmek için transfer yapıyoruz. Aramızdan ayrılanlar da oldu. Ama gelenler istediğimiz zamanda yanımızda olamadı. Daha önce yaptığım açıklamalarda transferlerin en geç Topuk Yaylası'nda yüzde 90 olmalarıydı. Bu durum sadece transfer komitesinden kaynaklanmadı. Bazen futbolcudan veya menajerlerinden dolayı sıkıntılar çıkabiliyor. Transferi son noktaya getirdiğinizde şartlar oluşmuyor. Şimdiye kadar üç transfer yaptık. Yeni transferimiz de iki gün önce aramıza katıldı. Donald ile zaten devre arasında da ilgileniyorduk. O zaman kulübünden ayrılmak istememişti. Daha erken bitmesi gerekirken kendi kararsızlığından dolayı uzun sürdü. Sonuçta orta mevkide oynayan iyi bir futbolcuyu Yeni Malatyaspor'a kazandırmış olduk. Ajax altyapısında eğitim alan Kızılyıldız'da forma giyen bir futbolcu. Bize katkısının olacağını düşünüyorum. Bunlar dışında yapmak istediğimiz 3- 4 oyuncu transferi daha var."

Kendisinin verdiği raporda yeni sezonda hangi mevkilere futbolcu ihtiyaçları varsa sezon öncesinde transfer komitesine bildirdiğini kaydeden Bulut, "Ben ve ekibimin izlediği oyuncuları yönetime sunduk. Kendileri de bize bazı futbolcuları sundu. Bunun detaylı çalışmasını ve analizlerini yaptık. Her pozisyon için 4- 5 alternatif belirledik. Almak istediğiniz futbolcuyu alamıyorsunuz. Bundan dolayı B planına geçmeniz gerekiyor. B olmazsa C planını yapmanız gerekiyor. O şekilde süreci takip ettik. Transfer komitemizde gayretli çalışıyor. Daha çabuk olabilirdi. Elimizden geleni yapıyoruz. Elimde şu anda 12- 13 futbolcu var. Göztepe maçına şu anda onlarla hazırlanıyoruz. Hazırlık maçlarında birkaç sakatlanan oyuncumuz oldu. Antrenman programlarıyla ilgili sakatlıkların olduğunu düşünmüyorum. Adem'in kaburga sakatlığı, belinin üzerine düşmesinden kaynaklandı. Ahmet Ildız, Alanyaspor maçında rakibiyle girdiği pozisyonda sakatlandı. Eren'in yine hazırlık maçında dizi döndü. Kaleci Fabien antrenmanda yanlış bir hareketinden dolayı dizini incitti. Ömer Şişmanoğlu'nun arka adalesinde ufak yırtık oluştu. Dolayısıyla bunların antrenmanın ağırlığıyla oluştuğunu düşünmüyorum" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İdmandan görüntü

- Futbolculardan detay

- Erol Bulut'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

FOTOĞRAFLI