Yeni Malatyaspor - Galatasaray biletleri satışta

Taha AYHAN / MALATYA, () - Evkur Yeni Malatyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final eleme karşılaşmasında Galatasaray ile oynayacağı maç biletleri satışa sunuldu.

25 Nisan Perşembe günü saat 20.00'da 25 bin kapasiyeli Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Kategori 8 (Kuzey üst) 10 TL, Kategori 7 (Kuzey alt) 15 TL, Kategori 6 (Güney üst) 10 TL, Kategori 5 (Günet alt) 15 TL, Kategori 4 (Doğu üst) 40 TL, Kategori 3 (Doğu alt) 45 TL, Kategori 2 (Batı üst) 60 TL, Kategori 1 (Batı alt) 80 TL, Misafir Tribünü: 13 TL.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 0-0 berabere kalmıştı. Her iki sarı- kırmızılı takımın oynayacağı eleme maçından galip gelen takım finale yükselecek. Final maçını kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak kaldıran takım ise Avrupa Kupaları'na direk gruplardan katılarak Türkiye'yi temsil edecek.

(FOTOĞRAFLI)