Yeni Malatyaspor'da Trabzon hazırlıkları 

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 29'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'de geride kalan 28 haftada topladığı 38 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Trabzonspor maçının hazırlıkları devam etti. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Trabzonspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

BÜLENT: AMACIMIZ, HER ŞEYİMİZ KUPA

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Bülent Cevahir, Alanyaspor maçında 1-0'dan sonra yakaladıkları net pozisyonlar olduğunu belirterek, "Pozisyonları değerlendirebilseydik maç çok farklı boyutlara gidebilirdi. Değerlendiremedik ama süre boyunca rakibimiz direnci arttı. İkinci golü bulabilseydik maç çok farklı bitebilirdi. Şimdi Trabzon'a gideceğiz. Burada kaybettiğimiz 2 puanı orada telafi etmeye çalışacağız. Ondan sonra Galatasaray kupa maçı var. Kupayı gerçekten çok istiyoruz. Ligde en iyi derecede bitirmeye çalışacağız. Asıl hedefimiz bence kupayı almak. Avrupa'ya gitmenin en kolay yolu 2 maçımız kaldı orada. Burada Galatasaray'ı yenip finalde de rakibimizi bekleyip orada da galip geldiğimiz zaman Avrupa'ya direkt gidiyoruz. Amacımız, her şeyimiz kupa. İnşallah bu şehre, bu kupayı getiririz" dedi.

Trabzon maçını da değerlendiren Bülent Cevahir, "Trabzon'a 3 puan için gidiyoruz oraya. Puan farkı inanılmaz derecede yaklaştı. İkinci yarı 10 takım birden düşme hattının orada. İkinci yarı çok daha farklı oluyor, çok daha zorlaşıyor. O yüzden maçlarımız daha zor. Trabzon'a galibiyet için gideceğiz. İnşallah 3 puanı alırız oradan" diye konuştu.

KAMARA: PERFORMANS OLARAK, ÇIKIŞIM OLMAYA BAŞLADI

Yeni Malatyaspor'un forvet oyuncusu Aboubakar Kamara da Alanyaspor maçında boş kaleye atamadığı pozisyonu değerlendirerek, "Tabii ki bende çok üzüldüm öyle bir pozisyona. Ayağımın biraz dışına o top. Benim orada gülerek verdiğim tepki aslında o anlama gelmiyor. Sinirden güldüm orada. Oluyor, futbolda oluyor böyle şeyler. Tekrarlanmamasını diliyorum sadece. Performans olarak evet, biraz çıkışım olmaya başladı. İzlediğiniz Kamara, bu Kamara değil daha iyi yerlerde olacak Kamara. Önümüzdeki maçlarda bunu göstermeye çalışacağım. Taraftarlarla olsun biliyorum benden gol beklediklerini. Yakında bütünleşmeyi beklesinler benden" şeklinde konuştu.

"BEN DEFANSLARI YORMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Önlerindeki 2 maçın büyük maç olmadığını kaydeden Kamara, "Bizim bütün maçlarımız büyük maç niteliğinde olacak. Çünkü biz en kötü 5'inci yeri korumaya çalışacağız. Onun için her maça büyük maçmış gibi çıkacağız. Tabii ki kupayı bizde istiyoruz. İnşallah bundan sonra kale önünde daha başarılı oluruz. Benim gol atmam çok önemli değil. Tabii ki atmak isterim ama takım arkadaşlarımda atıp galibiyeti getirdiği zaman benim için bir önemi yok. Ben defansları halen yormaya devam edeceğim. Tabii ki gol atmak isterim ama kim atarsa atsın sadece Malatyaspor kazansın" değerlendirmesinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- İdmandan görüntüler

- Bülent Cevahir'in konuşması

- Kamara'nın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler



(FOTOĞRAFLI)