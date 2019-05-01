Yeni Malatyaspor'da, Akhisar hazırlıkları sürüyor

Taha AYHAN / MALATYA,() - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Akhisarspor'a konuk olacak Evkur Yeni Malatyaspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Nurettin Soykan Tesisleri'nde sportif direktör Ali Ravcı, idman öncesi saha ortasında futbolcular ile toplantı gerçekleştirdi. Hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve pas çalışması gerçekleştirilen antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Akhisarspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi. Erol Bulut'un ayrılmasından sonra sportif direktör Ali Ravcı takımın başına yer aldı. Kentte amatör futbol takımlarının antrenörleri Malatyalı olan Ravcı'nın takımın başında olmasından dolayı destek ziyaretinde bulundu.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ali Ravcı, oyunculara moral ve motivasyon verdiklerini, sahada da bunun karşılığını aldıklarını belirtti. Ravcı, maçtaki tüm başarının oyunculara ait olduğunu ifade ederek, "Güzel bir maç oldu, kritik bir haftaydı bizim için. Alt sıralarla ilişkimiz tamamen koptu. Bundan sonraki süreçte Akhisar maçıyla birlikte 4 haftalık bir zamanımız var. Bu maçlardan da toplayabileceğimiz maksimum puanları toplayıp sezonu bitirmeye çalışacağız" dedi.

Kasımpaşa maçını geride bıraktıklarını kaydeden Ravcı, "Akhisarspor maçına hazırlanıyoruz. Şu anda çok ciddi bir sakatlığımız yok. Ufak tefek sıkıntıları olan arkadaşlarımız var. Onların da maç gününe yetişeceğini umuyorum. Bütün oyuncularımız bugün itibariyle hazır, inşallah maç gününe kadar herhangi bir sakatlık veya olumsuzluk yaşamayız. Tam kadro olarak Akhisar'a gidip en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Kupada Galatasaray'a kaybettikten sonra da takımda olumsuz bir hava oluştuğunu ifaden Ravcı, "Her şeyden önce bu olumsuz havayı dağıtmak gerekiyordu. İyi de kötü de oynasalar bizim bütün oyuncularımız değerli, karakterli. Bizim onlara sonsuz bir güvenimiz var. Sadece dediğim gibi onların moralini yükseltmek gerekiyordu, maçın önemini zaten kendilerine aktardık. Bireysel olarak da konuştuğumuz oyuncular vardı. O moral ve motivasyondan sonra sahaya çıktık ve o enerjilerini sahaya yansıtınca da sorun ortadan kalktı" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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