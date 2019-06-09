Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek güven tazeledi 

Taha AYHAN / MALATYA, () - Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor'da mevcut başkan Adil Gevrek, yeniden göreve seçildi.

Yeni Malatyaspor 4'üncü Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve divan başkanlığını Naci Şavata'nın yaptığı kongrede konuşan Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, uzun zamandır teknik direktörlük için kamuoyunda çok isim konuşulduğunu belirterek, "Prensipte anlaştığımız Sergen Yalçın, inşallah beraber inandığımız, güvendiğimiz Yeni Malatyaspor'umuzu daha iyi yerlere taşıyacağını düşündüğümüz inandığımız bir hoca. Prensipte anlaştık. İnşallah önümüzdeki günlerde de imza atacağız. Ben şimdiden Malatya'mıza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından 132 üyenin oy kullandığı seçimde oyların tamamını alan mevcut başkan Adil Gevrek yeniden başkanlığa seçildi. Adil Gevrek başkanlığındaki Evkur Yeni Malatyaspor yönetim kuruluna ise Selim Pilten, Aziz Yalçınkaya, Burak Çakır, Erdal Gündüz, Suat Tekin, Gökhan Çelik, Nusret Çaylak, Mehmet Koçyiğit, Hakkı Çelikel, Mehmet Coşer Gömüç, İlhan Çelebi, Bilal Elmas, Yüksel Demirkol ve Ahmet Topdağ getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Seçimden görüntüler

- Katılanlar

- Oy kullananlar

- Sandıktan detay

- Başkan Adil Gevrek'in konuşması

- Gevrek'in mazbatasını alması

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)