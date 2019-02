Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Taha AYHAN / MALATYA, () -

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, sahasında konuk edeceği Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada topladığı 34 puanla üçüncü sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 22'nci haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla sürdüren sarı- kırmızılı ekipte, sakatlığı bulunan Bifouma, Pereira ve sarı kart cezası bulunan kaleci Fernolle takımdan ayrı çalıştı. Futbolcular hafif tempolu koşunun ardından dar ve geniş alanda yakın pas çalışması yaptı. Ardından basına kapalı taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman başlamadan önce orta saha oyuncusu Murat Yıldırım ile sağ kanat oyuncusu Guilherme Costa Marques gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YILDIRIM: 3 PUAN BİZİM OLUR

İlk olarak konuşan Murat Yıldırım, Beşiktaş maçının güzel bir maç olacağını kaydederek, "Güzel hazırlanıyoruz. Beşiktaş büyük camia. İnşallah güzel bir maç olur ama maç bizim olur, 3 puan bizim olur istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız yenmek için. O yüzden taraftarımızı bekliyoruz. Desteklemeleri gerekiyor çünkü onlar bir itici güçtür bizim arkamızda. Onlar olmazsa 1 kişi eksiğiz" diye konuştu.

"ÜST SIRALARDA BİTİRMEYİ İSTİYORUZ"

Yıldırım, sezona iyi başladığını ifade ederek, "İyi başlayarak bunu da sürdürdüm. Çok şükür iyi gidiyoruz, takımda iyi gidiyor, benim kendi performansım da iyi gidiyor. Rekabet her zaman olacaktır takımda. Olması da iyidir çünkü herkes ateşli daha iyi konsantre olur, herkes daha iyi çalışır ve bu da takıma yansır. Takım da daha iyi olur diye düşüyorum. O yüzden rekabet her zaman iyidir. Her pozisyon için iyidir. Bizde de iyi futbolcular var. Gereken takviyelerde yapıldı devre arası. İyi bir çıkış yakalamayı istiyoruz. Zaten iyi gidiyoruz ama biraz daha üzerimize koyup üst sıralarda bitirmeyi istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TARAFTAR GELİRSE 1 KİŞİ FAZLA OYNARIZ"

Taraftarlara çağırıda bulunan Yıldırım, "Taraftara ihtiyacımız var. Taraftar gelirse 1 kişi fazla oynarız. Bizi ateşlerler ve biz de ona göre motive olup daha hırslı, daha mücadele gücü olan bir takım oluyoruz. O yüzden taraftarımızı her zaman bekliyoruz. Gelsinler taraftarlarımız ve bizi desteklesinler. Çünkü stat boş olunca futbolun zevki de olmuyor. Onlarla daha zevkli oluyor futbol. O yüzden hepsini bekliyoruz" dedi.

GUILHERME: BEŞİKTAŞ'TAN İYİ BİR SONUÇ OLACAĞIZ

Guilherme ise takım ve ligde her şeyin iyi gittiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Ligin ilk yarısını iyi bitirdik. Kupada da iyi bitirdik. Ligin ikinci yarsında da takıma faydalı olacak iyi arkadaşlar geldi. Şimdi daha güçlüyüz. Yapmamız gereken tek şey daha çok çalışıp önümüzdeki maçlara odaklanmak. Devre arası kampında sakatlığımdan dolayı çok iyi hazırlandığımı söyleyemem. Oyunun üzerine de maçlar peş peşe geldi. Bu biraz etkili oldu ama ben kalitemi biliyorum. Neler yapabileceğimi ve takıma neler verebileceğimi biliyorum. Bunun için çok çalışıyorum, çok yakın zamanda eski Guilherme'yi göreceksiniz. Beşiktaş ile karşılaşacağız. Tabi onlar büyük bir takım, biz onlara saygı duyuyoruz ama bilinmesi gerekiyor ki biz de evimizde çok güçlüyüz, çok iyi oynuyoruz. Bizim yapmamız gereken şey dediğim gibi; iyi çalışıp, iyi konsantre olmak ve iyi bir sonuç olmak olacak."

