Yeni Malatyaspor, Akhisar'dan puan almak istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçtan puan almayı hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü saat 13:00'de Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, bu maçın hazırlıklarına Nurettin Soykan Tesisleri'nde devam etti.

Geçen hafta oynanan Beşiktaş maçında 1 puan alacaklarına inandıklarını ifade eden Sadık Çiftpınar, "Rakibimizi iyi analiz ederek maça iyi hazırlandık. Karşılaşmaya başlangıçta da sıkıntı yoktu. 40 bin taraftarın karşısında Beşiktaş'a karşı oynuyorsunuz. Kenarlardan gelen ortalarla pozisyon bulabildiler. Onun dışında net bir pozisyon vermedik. Talisca'nın bir kafa vuruşunda Fabien gole izin vermedi. 82'nci dakikaya kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Gerçekten takım arkadaşlarımla beraber iyi mücadele ettik. 1 puan alacağımıza inanmıştık. Kendi aramızda rakibin içeriye çok fazla adamla girdiğini konuşmuştuk. Dışarıdan gelen Talisca'yı takip etmemiz gerektiğini hafta boyunca ve maç esnasında konuştuk. Belki de bir saniyelik adam paylaşımından dolayı golü yedik. Bu sene büyük takımlara karşı deplasmanda oynadığımız maçlardaki en iyi performansımızdı. Puan almaya çok yaklaşmıştık. Sağlık olsun. Önümüzde Akhisarspor maçı var. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah hafta sonu güzel bir galibiyet alıp puanımızı 41 yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ"

Düşme korkusu yaşamadıklarını kaydeden Çiftpınar, "Bulunduğumuz konum itibariyle çok karamsar bir durum yok. Altımızda 7 tane takım var. Bunlar arasından 2 tanesi küme düşecek. Yeni Malatyaspor'u onlar arasına katmıyorum. Çünkü birlik beraberliğimiz ve kalitemiz bu konuda sıkıntı yaşamayacağımızı gösteriyor. Bunu zaten 30 hafta boyunca gösterdik. Son 4 maçta alabileceğimiz en yüksek puanları alıp hem kulüp hem de bireysel performanslarımız açısından ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz" dedi.

FABİEN FARNOLLE: "SÜREKLİ KENDİMİ HAZIR TUTTUM"

Uzun aradan sonra Beşiktaş maçıyla ilk 11'de forma şansı bulan kaleci Fabien Farnolle de göreve her zaman hazır olduğunu belitti. İstanbul temsilcisiyle oynadıkları maçta performansının değil, mağlubiyetin öne çıktığını bunun içinde üzgün olduğunu ifade eden Farnolle, Akhisarspor maçını kazanıp mutlu olacaklarını söyledi. Farnolle, uzun süreden sonra forma giydiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Beşiktaş maçında çok uzun süreden sonra tekrar forma giydiğim için bende mutlu oldum. Ama biz hiçbir zaman idmanları bırakmadık. Ertaç ile sürekli uyum içerisinde çalıştık. Birbirimizi hep yukarılara doğru ittik. Benim her zaman hazır bulunmam gerekiyordu. Sürekli kendimi hazır tuttum. Zamanı geldiğinde de iyi performans sergilemeye çalıştım. Öncelikle bana güvenen kulüp başkanımın, hocalarımın, takım arkadaşlarımın güvenini boşa çıkartmamaya çalıştım. Tabii uzun süre oynamamak benim için problem olabilirdi. Ama çok iyi motive oldum. Sonuçta bu maçın öne çıkan tarafı benim performansım değil, maalesef aldığımız mağlubiyet. Onun için de çok üzgünüm. Önümüzde Akhisarspor maçı var. Her zaman olduğu gibi bu karşılaşma içinde en iyi şekilde hazırlanacağız. Allah’ın izniyle Pazar günü sahaya çıkıp 3 puanı alacağız ve mutlu olacağız" şeklinde konuştu.

