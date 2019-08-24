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Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ı kadrosuna kattı. Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor, İtalya Ligi Empoli FC'de forma giyen...

SPOR 23.08.2019, 18:19
Yeni Malatyaspor, Afriyie Acquah'ı renklerine bağladı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Afriyie Acquah'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig'de kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer çalışmalarına devam eden Yeni Malatyaspor, İtalya Ligi Empoli FC'de forma giyen merkez orta saha oyuncusu Afriyie Acquh ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Başkan Adil Gevrek'in katılımı ile düzenlenen imza töreninde Afriyie Acquh, kendisini sarı-siyahlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

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