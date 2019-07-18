Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Yeni Malatyaspor'a Sloven rakip (GENİŞ HABER)

Sarı-siyahlılar, ilk UEFA maçını sahasında oynayacak Taha AYHAN / MALATYA, () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana oldu. Seri başı olan Yeni Malatyaspor'un...

Yeni Malatyaspor'a Sloven rakip (GENİŞ HABER)

Sarı-siyahlılar, ilk UEFA maçını sahasında oynayacak

Taha AYHAN / MALATYA, () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2'nci Eleme Turu'ndaki Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana oldu. Seri başı olan Yeni Malatyaspor'un rakibi ile ilk maçını kendi sahasında oynayacak. 
Süper Lig'i 5'inci sırada tamamlayarak Türkiye'yi UEFA Avrupa Lig'inde temsil etmeyi hak kazanan Yeni Malatyaspor'un rakibi bugün oynanan maçla belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 1'inci Eleme Turu rövanş karşılaşmasında Letonya ekibi Rigas Futbola Skola, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. Daugava Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 45+2'nci dakikasında Menalo, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekibin 2 topunun direkten döndüğü mücadelede Menalo, 90+1'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 0-2. İlk maçı sahasına 3-2'lik skorla kaybeden Olimpija, deplasmanda rakibini 2-0 mağlup ederek, 2'nci Eleme Turu'nda Yeni Malatyaspor'un rakibi oldu. 
Fikstürde seri başında olan Yeni Malatyaspor, ön eleme ilk maçını 27 bin 500 kişilik Malatya Stadyumu'nda oynayacak. Sarı-siyahlı ekip 25 Temmuz'da oynanacak ilk maç öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.