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Yeni Diyarbakır Stadyumu, Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor

Ata SELÇUK/İSTANBUL,() 9 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak olan Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda çalışmalara tam gaz devam ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, stadı yeni sezona hazır hale getirmeyi...

Yeni Diyarbakır Stadyumu, Türkiye Kupası finaline hazırlanıyor

Ata SELÇUK/İSTANBUL,()

9 Mayıs'ta oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği yapacak olan Yeni Diyarbakır Stadyumu'nda çalışmalara tam gaz devam ediliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, stadı yeni sezona hazır hale getirmeyi planlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Mart tarihinde yaptığı açıklama ile Türkiye Kupası'nın Diyarbakır'da oynanacağını açıklamasıyla çalışmalar hız kazandı. 
İnşaattaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımlar ve Tesislerden Sorumlu Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk yaptığı açıklamada, "33 bin kapasiteli stadyumun eksikliklerini gidermeye devam ediyoruz, 9 Mayıs'ta stadın kapıları seyircilere açılacak. 150 milyon TL'ye mal olan Yeni Diyarbakır Stadyumu, UEFA'nın güncel standartlarını da bünyesinde barındırıyor" dedi.

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