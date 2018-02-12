Yeni Çansporlu futbolculara saldırı TBMM'ye taşındı

Onur Alp ARSLAN / ÇAN (ÇANAKKALE),()

Türkiye Bölgesel Amatör Lig 12'nci Gruptaki Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor futbolcularının, İstanbul'da 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan Sultangazispor maçının ardından maruz kaldığı çirkin saldırı, CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşındı.

Sporda tüm branşlarda centilmenliğin ön planda olması gerektiğini belirten TBMM Başkanlık Divan Üyesi ve CHP Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, Yeni Çansporlu futbolcuların, İstanbul Sultangazispor deplasmanında saldırıya uğramasından büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Milletvekili Öz, "Hayatın her alanında önemli olan eğitim, spor sahalarında da önemlidir. Bunun eksikliğinin getirdiği sonuçları bir kez daha üzülerek gördük. Bu ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için, sporun toplumumuzdaki yerinin önce saygı ve sevgi, sonra taraftarlık olduğu bilincinin kazanılması için mücadele edeceğiz. Sporda bu tür şiddet olaylarının yaşanmaması için gerekli tedbirlerin ve caydırıcı önlemlerin alınması sporumuzun kalitesini yükseltecektir" diye konuştu.

Çanakkale Milletvekili Bülent Öz, konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yazılı olarak cevaplandırması için TBMM'ye bir de soru önergesi verdi. Milletvekili Öz, TBMM'ye verdiği soru önergesinde, Bakan Bak'a şu soruları sordu:

"Maç öncesinde mülki idareciler tarafından yeterli güvenlik önlemi neden alınmamıştır?

Güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle 6222 sayılı Sporda Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ihmali olan mülki idareciler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır? Söz konusu olay ile ilgili saldırganlar hakkında adli soruşturma başlatılmış mıdır?

Olaya karışan futbolcular ve yöneticiler belirlenmiş midir?

Belirlenen futbolcu ve yöneticilerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış mıdır?"

İstanbul'da dün oynanan maçta, Sultangazispor ile 2-2 berabere kalan Yeni Çansporlu futbolcular, iddiaya göre maçın bitiş düdüğüyle birlikte rakip takım oyuncuları ve taraftarlarının saldırısına uğradı. Olaylarda, Yeni Çansporlu sol bek oyuncusu Serbay Keskin, orta saha oyuncusu İsa Fuat Dayı, kaleci Miraç Yardım ve stoper Muhammet Çetin Polat yaralanmıştı.

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