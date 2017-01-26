Yeni Amasyaspor-Göztepe: 3-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Sinan HARMANCI/AMASYA,()
STAT: 12 Haziran
HAKEMLER : Özkan Çeliker (xxx) Mehmet Kısal (xxx) Gökmen Olgaç (xxx)
YENİ AMASYASPOR: Rasim (xxx)- Mehmet (xx), Ergin (xxx), Barış (xxx) (Dk.84 Ali Kaan), Cumaali (xxx) (Dk.75 Mikail x), Hakan (xx), Orhan (xxx) (Dk.62 Dakika x), Muhammed Emin Bakan (x), Kaan (xx), Muhammed Emin Gül (xxx), Rıdvan (xx)
GÖZTEPE: Yavuz (xxx)- Emre Can (xx), Soner (xxx), Emre (xx), Mehmet Umut Nayir(xxx), Alexhander (xxx) Dk.74 Metin x), Salim (xx), Sinan (xxx), Tayfun (xx), Leroy Marten (xxx), Canberk (xx)
GOLLER: Dk.13 Muhammed Emin Gül, Dk.35 Hakan Açıkalın, Dk.43 Kaan Yüksel (Yeni Amasyaspor), Dk.49, Dk.82 Mehmet Umut Nayir, (Göztepe)
SARI KARTLAR: Kaan Yüksel, Mikail Usta (Yeni Amasyaspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası F Grubu'nda, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yeni Amasyaspor sahasında TFF 1'inci Lig takımı Göztepe’yi 3-2 mağlup etti.
7'nci dakikada Göztepe'den Mehmet Umut’un sağ kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Yeni Amasyaspor defansı uzaklaştırdı.
10'ncu dakikada Yeni Amasyaspor'dan Hakan’ın sol kanattan ceza sahasına ortasını Göztepe defansı kornere gönderdi. Yeni Amasyaspor kullandığı korner atışından yararlanamadı.
13'üncü dakikada Yeni Amasyaspor serbest vuruş kazandı. Ceza sahasına ortalanan topta Muhammed Emin Gül meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
19'uncu dakikada Göztepe sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Alexhander’in ceza sahasına gönderdiği topu Yeni Amasyasporlu kaleci Rasim yumruklarıyla uzaklaştırdı.
35'nci dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Amasyaspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Hakan, kaleci Yavuz’un solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.
43'üncü dakikada sol kanattan gelişen Yeni Amasyaspor atağında ceza sahasına ortalanan topu Kaan ağlarla buluşturdu: 3-0.
49'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Sinan’ın ceza sahasına ortasında Mehmet Umut Nayir, topu ağlarla buluşturdu: 3-1.
82'nci dakikada sol kanattan gelişen Göztepe atağında Mehmet Umut Nayir ceza sahası içerisinde topu kaleci Rasim’in sağ tarafından ağlarla buluşturdu: 3-2.
Yeni Amasyaspor karşılaşmayı 3-2 kazandı.
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