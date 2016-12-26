Yeni Amassyaspor kupada deplasmanda Sivasspor karşısında

ZİRAAT Türkiye Kupası grubunda mücadele eden Bölgesel Amatör Ligi 4'ncü Grup takımı Yeni Amasyaspor, yarın Türkiye 1'inci Ligi ekiplerinden Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.Gruplarda mücadele eden tek amatör takım olan Yeni Amasyaspor, Medipol Başakşehir, Göztepe ve Sivasspor'un yer aldığı F Grubu'nda henüz galibiyeti bulunmuyor. Takımının hem ligde hem de kupada özveri ile mücadele ettiğini söyleyen Başkan Vekili Fatih Yancı, şöyle dedi:"Kupası grup eleme maçları bizim açımızdan lige hazırlık maçlarıydı. Bu maçlara ciddi hazırlandık. Ve sırasıyla Sinop Ayancık, Ankara Demirspor ve Kayseri Erciyessporla karşılaştık. Takımımız bu maçlarda deplasmanda olmasına rağmen bütün karşılaşmaları kazanarak son olarak Denizlispor'u da mağlup edip gruplar kaldı. Yeni Amasyaspor olarak ilimizin reklamını en iyi şekilde yapmaya zçalışıyoruz."Teknik direktörü Ufuk Sarı ise şunları söyledi:"Kupadaki mucize 30 sene tekrarlanmayacak bir başarı. Oyuncularım kupada çok büyük iş başardı. Çok ezilmeden kendi gücümüzü gösterdik. Kupadaki rakiplerimizin biri şu anda Süper Lig'in namağlup lideri, diğer ikisi de Türkiye 1'inci Ligi birincisi ve diğeri de şampiyon adayı. Ligde bu seneyi birinci sırada tamamlayıp 3'üncü Lig'e çıkma başarısını yıllar sonra Amasyalılar'a yaşatmayı amaçlıyoruz."

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