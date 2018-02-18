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Yeni Altındağ Belediyespor - Kozan Belediyespor: 2-0

ANKARA,() STAT: Aktepe HAKEMLER:  Hasan Kaçar, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa, Barış, Oktay, Yalçın, Emre, İsmail, Hüseyin, Emrah, Ercan, Barış, Bülent KOZAN BELEDİYESPOR: Oğuz, Rıza, Kerem, Yavuz,...

Yeni Altındağ Belediyespor - Kozan Belediyespor: 2-0

ANKARA,()

STAT: Aktepe
HAKEMLER:  Hasan Kaçar, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep
YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Mustafa, Barış, Oktay, Yalçın, Emre, İsmail, Hüseyin, Emrah, Ercan, Barış, Bülent
KOZAN BELEDİYESPOR: Oğuz, Rıza, Kerem, Yavuz, Mahmut, Harun, Cebrail, Sinan, Samet, Erkan, Mustafa
GOLLER: Dk.7 Ercan, Dk.30 Bülent (Yeni Altındağ Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 23'üncü hafta karşılaşmasınfa Yeni Altındağ Belediyespor, Kozan Belediyespor'u 7'nci dakikada Ercan  ve 30'uncu dakikada Bülent'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Yeni Altındağ Belediyespor, puanını 24 yaparken, Kozan Belediyespor, 29 puanda kaldı.

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