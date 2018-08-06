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Yeni Altay keyif verdi

Onur ATIŞ / İZMİR, () TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 46. Folkart Ege Kupası'nda ilk maçta Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra finalde de 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'u 5-1 yenerek sezona...

Yeni Altay keyif verdi

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği 46. Folkart Ege Kupası'nda ilk maçta Balıkesirspor'u 2-0 mağlup ettikten sonra finalde de 2. Lig ekibi Menemen Belediyespor'u 5-1 yenerek sezona kupayla başlayan Altay, yeni kadrosuyla taraftarını mest etti. Karşılaşmada fırtınalar estiren siyah-beyazlılarda takıma yaz döneminde dahil olan Yasin, Ivanov, Erman, Özgür, Metin, Aganovic, Kappel, Pedro ve Lopes sergiledikleri performansla umut verdi. Sağ bekte görev yapan Yasin finalde perdeyi açan golü atarken, Portekizli forvet Marco Lopes Paixao 2 kez fileleri sarsarak tribünlere şov yaptı. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Portekizli kanat Pedro Eugenio da 47. dakikada takımının 4. golünü atarak güven verdi.
Teknik direktör Alper Avcı, finalde elde edilen 5-1'lik skorun herkesi mutlu ettiğini belirterek, "Sezona kupayla başlamak önemliydi. TSYD Turnuvası bizim için iyi bir prova oldu. 2-0 kazandığımız Balıkesirspor karşılaşmasında daha iyi bir görüntü ortaya koyduk. Eksiklerimiz var. Daha fazla ön alanda baskı kurmak durumundayız" dedi.
Transfer çalışmalarına da değinen Alper Avcı, "Kesinlikle kaleci transferi yapmayacağız. Kalecimiz Emre'nin sergilediği performanstan memnunum. Bir orta saha takviyesi yapacağız. Onun dışında başka bölgelere takviye düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı. Altay 7 sezon sonra yükseldiği TFF 1. Lig'in ilk haftasında cumartesi günü Ümraniyespor'u konuk edecek. İzmir Atatürk Stadı'ndaki maç siyah-beyazlı ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

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