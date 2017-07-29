Yeni 19 Mayıs Stadyumu açılış maçında Samsunspor, Ankaragücü’nü 1-0 yendi

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - UEFA Euro 2020 standartlarına göre inşaa edilen 33 bin 919 kişilik son teknoloji yeni akıllı Yeni Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nun açılış yapıldı. Açılış maçında Ankaragücü ile karşılaşan Samsunspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Maç öncesi aralarında eski dünya gol kralı Tanju Çolak’ın da bulunduğu Samsunspor’un eski futbolcularından oluşan şöhretler karması maç yaptı. Maç 4-4 berabere sona edi. Yaklaşık 17 bin taraftarın ilgi gösterdiği açılış etkinliklerinde ayrıca pop müziğin sevilen ismi Derya Uluğ mini konser verdi. Programa katılan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Samsun Valisi Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yeni futbol sezonunda Samsunspor’a başarılar diledi.

Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın da katıldığı ve kısa selamlama konuşmalarının ardından Samsunspor ve Ankaragücülü futbolcular el ele sahaya çıkarak taraftarları selamladı. Karşılaşmada Samsunspor maçın 15’inci dakikasında penaltı kazandı. Chibuke’nin sert şutu sonrasında top ağlarla buluştu.

Karşılama Samsunspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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