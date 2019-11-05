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Yener İnce: Falcao’nun tedavisine ayın 11’ine kadar İspanya’da devam edilecek

“Şener en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak” “Falcao’nun aşilindeki ağrısı nedeniyle aşırı efor sarfetmesi mümkün değil” “Emre Akbaba’nın ocak ayında aramıza dönmesini bekliyoruz” İSTANBUL, () - Galatasaray Kulüp Doktoru...

SPOR 04.11.2019, 18:16
Yener İnce: Falcao’nun tedavisine ayın 11’ine kadar İspanya’da devam edilecek

“Şener en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak”
“Falcao’nun aşilindeki ağrısı nedeniyle aşırı efor sarfetmesi mümkün değil”
“Emre Akbaba’nın ocak ayında aramıza dönmesini bekliyoruz”
İSTANBUL, () - Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, “Falcao hakkında etrafta dolanan spekülatif haberler doğruyu yansıtmıyor. Şu an için ağrıları devam ediyor, belli bir noktada daha iyiye doğru bir gidiş var. Ayın 11’ine kadar tedavisine İspanya’da devam edecek, tedavisinin geri kalan kısmına ise İstanbul’da devam edilecek” dedi.
Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce sakatlıkları bulunan oyuncular Şener Özbayraklı, Radamel Falcao ve Emre Akbaba hakkında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Sarı-kırmızılı taraftarların sadece kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamalara inanmaları gerektiğini ifade eden Yener İnce, “Hem biz sağlık ekibi olarak hem de teknik ekibimiz her zaman oyuncunun sağlığı ile ilgili bir açıklama yapılacaksa biz bunu kulübümüzün resmi internet sitesi üzerinden şeffaf şekilde yapıyoruz. Son dönemlerde bazı oyuncularımız hakkında son derece ciddi ve doğruyu yansıtmayan haberler çıkıyor. Bu haberlerin taraftarlarımız tarafından ciddiye ve dikkate  alınmamasını rica ediyorum. Çünkü resmi site üzerinden doğrusunu açıklıyoruz” diye konuştu.
“ŞENER EN AZ 6 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK”
Şener Özbayraklı’nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağını ifade eden İnce, “Şener’in son oynanan Çaykur Rizespor maçında arka adale kaslarında tama yakın yırtık oluştu. Bu tip bir yırtığın tedavi süresi 6-8 haftadır. 6 haftadan önce dönmesi mümkün gözükmüyor belki de daha da uzun sürecek. Kasında ileri düzeyde bir zorlanma sonucu yırtık var, tedavisine hemen başladık. Elimizden geldiğince en yakın sürede dönmesi için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
“FALCAO’NUN AŞİLİNDEKİ AĞRISI NEDENİYLE AŞIRI EFOR SARFETMESİ MÜMKÜN DEĞİL”
Falcao’nun aşil tendonundaki ağrı nedeniyle tedavisine devam edildiğini söyleyen Yener İnce, “Falcao'nun 4 Ekim’de Paris Saint-Germain maçı bittikten sonra resmi sitede açıkladığımız gibi aşil tendonunda bir ağrısı var. Bu ağrıyla oynamaya devam edemeyeceği için oyuncuyu tedaviye aldık, tedavisi devam ediyor. Klinik olarak oynaması mümkün görünmüyor. Oynamak deyince herhangi basit bir şeyden bahsetmiyoruz. Ciddi efor sarfetmesi gerekiyor ve bu ağrıyla bu eforu sarfetmesi pek mümkün gözükmüyor. Tedavisinin tüm aşamaları 12 yıldır kendisini takip eden İspanyol doktoru ve İspanya’daki fizyoterapistleri ile birlikte ilerliyoruztedavinin tüm aşamaları ortak kararla yürüyor. Etrafta dolanan spekülatif haberler doğruyu yansıtmıyor. Şu an için ağrıları devam ediyor, belli bir noktada daha iyiye doğru bir gidiş var. Ayın 11’ine kadar tedavisine İspanya da devam edecek, tedavisinin geri kalan kısmı ise İstanbul’da sürecek” ifadelerini kullandı.
“EMRE AKBABA’NIN OCAK AYINDA ARAMIZA DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ”
Emre Akbaba’nın devre arasında aralarına dönmesini umduğunu belirten Yener İnce, “Emre Akbaba ameliyatından sonra son derece iyi bir şekilde ameliyata cevap verdi. Kırığı kaynadı gayet iyi durumda. Fakat sahaya çıkıp oynamak hele de böyle bir ağır sakatlıktan sonra çok kolay değil. Planlarımızı en başından yaptığımız şekilde ocak ayına kadar Emre 28 kişilik kadro da yok. Öngördüğümüz sürelere gayet uygun ilerliyor.  Ocak ayında bizimle beraber olmasını planlıyoruz. O süreye kadar da adaptasyon çalışmalarına bir kısmı ayrı bir kısmı takımla devam edecek. Ocak ayında aramıza dönmesini bekliyoruz” dedi.

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