Yemen Ekşioğlu ölümünün birinci yılında anıldı

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Beşiktaş'ta yönetici olarak görev yapan Yemen Ekşioğlu, ölümünün birinci yılında kabri başında anıldı.
Karacaahmet Mezarlığı'nda yapılan anma etkinliğine TFF İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Beşiktaş'ın eski başkan vekili Ahmet Nur Çebi, FIFA kokartlı Türk hakem Fırat Aydınus, Sinan Vardar, Hüsamettin Çelik, Adem Mat, Müjdat Yetkinler, Turan Sofuoğlu, Kemal Bektaş, Adnan Ersan ve Beşiktaş Özkaynak Düzeni Antrenörü Ömer Gülen katıldı.
Etkinlik, dua okunmasının ardından sona erdi.
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