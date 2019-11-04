Yelkende Yiğit Yalçın Çitak'tan iki yeni derece

İZMİR, () - YELKENDE son dönemde elde ettiği uluslararası başarılarla adından söz ettiren ülkemize Bodrumlu genç sporcu Yiğit Yalçın Çıtak'tan iki yeni müjde geldi. Daha önce yaz aylarında 2019 Laser Radial Gençler Dünya Şampiyonası ve World Sailing Dünya Gençler Şampiyonası'nda birinci olan milli sporcu, Hırvatistan'da düzenlenen şampiyonadan da derecelerle döndü.

26 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Split kentinde düzenlenen Laser U21 Dünya Şampiyonası'nda yarışan 19 yaşındaki sporcu, kendinden yaşça büyük rakipler arasında U21'de dünya beşinciliğini elde ederken, U19 kategorsinde ise ikinci oldu. Bodrum'da yetişip spor kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren Yiğit Yalçın, 42 ülkeden 144 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada 26 puan topladı.



