Yelkende kupalar sahiplerini buldu

TÜRKİYE Yelken Federasyonu tarafından Çeşme'de düzenlenen T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kupası'nda heyacan sona ererken, kupalar da sahiplerini buldu. Organizasyonda 420 ve 470 sınıflarında 9 kulüpten 44 sporcu ile RS:X, Techno 293 ve RS:One sınıflarında yine 9 kulüpten 72 sporcu mücadele etti. 5 gün boyunca süren yarışlarda dereceye girenlere ödülleri Çeşme Paşalimanı Gençlik ve Spor Bakanlığı Tesisleri’nde düzenlenen görkemli bir törenle verildi. Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, yelken sporuna katkılarından dolayı eski İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu’ya plaket verdi.Yarışlar sonunda RS:X erkeklerde Onur Cavit Biriz (Galatasaray), RS:X genel ve genç erkeklerde Luis Göktepe (Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Kulübü), RS:X kadınlar ve genç kızlarda Derin Günenç (Galatasaray), RS:One erkeklerde Nikita Chetvernya (Çeşmealtı Rüzgar), RS:One kadınlarda Arya Şener (A.R.M. Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) kürsüde ilk sırada yer aldı.Techno 293 Genel ve U13 kızlar sınıfında Sezer Tuğçe Akyıldız (İÇDAŞ), Techno 293 U15 genelde Miray Şakı (İÇDAŞ), Techno 293 U15 kızlarda Nehir Helvacıoğlu (İÇDAŞ), Techno 293 U17 genelde Kuzey Öztaş (Çeşmealtı Rüzgar Sörfü Kulübü), Techno 293 U17 kızlarda Eda Yavuz (A.R.M. Urla Yelken) birinci oldu.420 genelde Rasim Yaşar ve Kaan Parlas (A.R.M. Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü), 420 kızlar ve gençlerde Deniz Saltık ve Aylin Tezol (Gökova Yelken Kulübü-Çeşme Yelken Kulübü) kupanın sahibi oldu. 470 genel ve gençlerde Yücehan Aslan ve Fırat Şahin (Gökova Yelken Kulübü) ikilisi birinciliği elde etti. İki hafta boyunca Çeşme’de birbirinden heyecanlı yarışlara tanık olduklarını belirten Özlem Akdurak, öGüzel bir organizasyonu geride bıraktık. Sporcularımızın mücadeleleri 2020 Olimpiyat hedefimiz doğrultusunda bizleri heyecanlandırdı. Bizlere destek olan başta sayın Bakanımız Akif Çağatay Kılıç olmak üzere sponsorlarımız Spor Toto, Turkcell ve Borusan Otomotiv’e teşekkür ederim. Dereceye giren ve kupaya katılan tüm takımlarımızı, sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum" dedi.

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