Yelkende birinci oldular Miami'de tatil ödülü aldılar

MARMARA Yelken Kulübü tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Deniz Kızı Ulusal Yelken Kupası Yarışlarında Eker Grubu’nun kadın ekibi kıyasıya bir yarışın ardından birinci oldu. Eker ekibi, Miami'de 4 günlük tatil hakkı kazandı.

Marmara Yelken Kulübü tarafından İstanbul'da bu yıl ikincisi düzenlenen Deniz Kızı Ulasal Yelken Kupası Yarışmaları 28-29-30 Temmuz tarihleri arasında, Caddebostan - Adalar parkurunda yapıldı. Kurumlarda çalışan kadın yelkencilerin yarıştığı Deniz Kızı Ulusal Yelken Kupası yarışlarına, Eker, Arçelik, Borusan Otomotiv, Fiba Faktoring, Ford Otosan, Ravago, Sahibinden.Com, Türk Telekom ve AÇEV gibi kurumların kadın ekipleri katıldı. Üç gün süren kıyasıya yarışlarda, şamandıra ve coğrafi olmak üzere toplam 5 yarışın 4'ünde birinci olan Eker Kadın Yelken takımı, seriyi rakiplerine fark atarak birinci olarak tamamladı. Eker'in Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Nevra Eker'in kaptanlığında, Marka Müdürü Özge Kiraz, Ticari Pazarlama Müdürü Seçil Çetin, Ar&Ge Müdürü Gülşen Öztürk, Kalite Müdürü Serap Kösemehmet, İnsan Kaynakları Yöneticisi Elif Alkaya, Avukat İpek Tuna ve Öğretmen Didem Gökay'dan oluşan Eker Kadın ekibi, işlerinin yanı sıra spordaki başarılarını da kanıtlamış oldu.

Kadınların zor olan yelken sporuna ilgilerini artırmak, kadının takımdaşlık ve mücadeleci ruhu ile doğayla uyumunu ortaya koymak ve ülkemizdeki kadın yelkenciliğini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen 'Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası'nda birinci olan Eker ekibi, Miami'de 4 günlük tatil hakkı kazandı.

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