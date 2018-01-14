Yelkende 2016 ve 2017'nin en iyileri belli oldu

Yelkende 2016 ve 2017 yıllarının en başarılı sporcuları, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyat Evi'nde düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ın konuşması ile başlayan törende ulusal ve uluslararası alanda derece elde etmiş onlarca sporcu ödüllerini aldı. 1957 yılında kurulan Türkiye Yelken Federasyonu'nun 60. kuruluş yılı dolayısıyla yelkene hizmet etmiş eski başkanlara ve emeği geçenlere teşekkür plaketi sunuldu. Başkan Akdurak, yaptığı konuşmada "Sporumuzu bugünlere taşıyan eski başkanlarımız başta olmak üzere tüm yelken emekçilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. En büyük amacımız yelken sporunun önündeki engel olan tesisleşme problemini çözüme kavuşturup uluslar arası önemli başarılara imza atan gençlerimizin yurtdışı örneklerinde olduğu gibi sporcuya yakışan tesislere kavuşmalarını sağlamak" açıklamasını yaptı.

Türkiye'de hızla yaygınlaşan olimpik spor dallarından yelkende 2016-2017 yıllarının en başarılı onlarca sporcusu ve yelken sporuna destek veren kurum ve kuruluşlar, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olimpiyat Evi'nde ödül töreni için bir araya geldi. Törende Optimist, Laser, Finn, 420, 470, Rüzgar Sörfü, Uçurtma Sörfü, Dragon ve Yat sınıflarında ödüller sahiplerini buldu.

Törende ayrıca eski başkanlardan Nazlı İmre, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından verilen IOC Kadınlar ve Spor Türkiye Ödülü'nü aldı.

Ödül töreninde konuşan Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, sporcuları başarılarından dolayı tebrik etti. Yelken sporunun gelişmesi için çabalarının devam edeceğini ifade eden Başkan Akdurak, "Yoğun eğitim hayatınızın yanısıra bu spora gönül verdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Hepiniz, başarının bir bütün olduğunun birer kanıtısınız. Yarınımız olan sizlere daha iyi bir gelecek sağlamak üzere yoğun mesai harcayan yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyorum. En büyük amacımız yelken sporunun önündeki engel olan tesisleşme problemini çözüme kavuşturup siz gençlerimizin yurt dışı örneklerinde olduğu ideal tesislere kavuşmalarınızı sağlamak. Sevgili sporcular, bugün yelken için denizin üstündesiniz. Yarın denizden ayrılmanız gerekirse de sporunuzu hiç bırakmayın. Aktif olarak yarışmasınız da yönetici, hakem veya yurtdışı komitelerde görev alarak sizden sonra yetişecek nesillere emek harcayın. Ülkeniz ve yelken sporumuz için desteklerinizin sürmesini diliyorum ve bekliyorum" dedi.

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-Ödül Töreni

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Haber-Kamera:Olgucan KALKAN-İstanbul-

