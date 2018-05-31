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Yasmani Copello Roma'da üçüncü oldu

ROMA,() Diamond Lig'in dördüncü ayağı olan Roma Golden Gala'da Yasmani Copello 400 metre engellide üçüncü oldu. Türkiye'den üç atletin katıldığı Diamond Lig Roma etabı, Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Yaklaşık 30 bin biletli seyircinin...

Yasmani Copello Roma'da üçüncü oldu

ROMA,()

Diamond Lig'in dördüncü ayağı olan Roma Golden Gala'da Yasmani Copello 400 metre engellide üçüncü oldu.
Türkiye'den üç atletin katıldığı Diamond Lig Roma etabı, Olimpiyat Stadı'nda yapıldı. Yaklaşık 30 bin biletli seyircinin izlediği müsabakalarda günün performansı, Yasmani Copello'nun da koştuğu 400 metre engellide geldi.
Erkekler 400 metre engelli mücadelesini Katarlı atlet Abderrahman Samba 47.48'lik derecesiyle kazandı. Diamond Lig rekorunu yenilediği gibi Asya rekorunu da kıran Samba'nın ardından dünya şampiyonu Norveçli Karsten Warholm, 47.82 ile ülke rekoruna imza attı. Üçüncü olan Yasmani Copello ise 48.63'lük bir derece yaptı. Daha önce Şanghay GP'sinde dördüncü sırayı alan Yasmani, böylece iki yarış sonunda Diamond Lig'deki elmas yarışında 11 puan ulaştı.
Roma'da yarışan diğer milli atletlerden Ramil Guliyev 100 metrede, Tuğba Güvenç ise 3000 metre su engellide sahne aldı. Guliyev, 100 metrede 10.19 koşarak sekizinci olurken, ilk kez Diamond Lig'de yarışan 24 yaşındaki Güvenç, 9:39.68 koşarak bu yılki en derecesini geliştirdi.

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