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Yasin Öztekin: "Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, şampiyonluk yolunda her maçın zor olduğunu söyledi. Yasin Öztekin, “Şampiyonluk yolunda maçlar her zaman zor oluyor. Bugün de zor maçtı. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" dedi. Alanyaspor'un evinde...

Yasin Öztekin: "Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz"

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, şampiyonluk yolunda her maçın zor olduğunu söyledi. Yasin Öztekin, “Şampiyonluk yolunda maçlar her zaman zor oluyor. Bugün de zor maçtı. Sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" dedi.
Alanyaspor'un evinde iyi oynayan bir takım olduğunu ancak kendilerinin de buraya 3 puan için geldiğini hatırlatan Yasin Öztekin, “Şampiyon olmak istiyorsak o 3 puanı almamız lazım. Öyle ya da böyle aldık. Çok mutluyuz. Maça iyi başladık ve 2-0 da öne geçtik. Sonradan konsantrasyon kaybı yaşadık. Konsantrasyon olmazsa sıkıntı olabiliyor. Sonra maç 2-2 oldu. Sonradan oyuna girdik, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve 3 puanı aldığımız için de çok mutluyuz. İnşallah da sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.
"BEŞİKTAŞ'I YENMEK İSTİYORUZ"
Haftaya Beşiktaş ile zor bir maç oynayacaklarını dile getiren Öztekin, şunları söyledi: 
"Her maç çok zor. Beşiktaş bu ligin en iyi oynayan takımlarından bir tanesi. 2 sene üst üste şampiyon oldular. O maçta çok zor olacak. Bizim stadyumumuzda, kendi taraftarımızın önünde inşallah Başakşehir'i nasıl yendiysek, onları da yenmek istiyoruz."
"ÇOK ÜZÜLDÜK"
Kupa maçında beklemedikleri bir yenilgi almalarıyla ilgili soruya Yasin Öztekin şu yanıtı verdi:
"Akhisar Belediyespor maçında istemediğimiz bir sonuç aldık. Sonuçta biz kupalara alıştık. 4 senede 5 tane kupa kazandım. O yüzden 6'ncı kupayı da almak istiyordum ama ne yazık ki olmadı. Çok üzüldük, herkes elinden geleni yapmaya çalıştı ama olmadı. Bazen olmuyor ama sonuçta bir şampiyonluk daha var. İnşallah o kupayı alıp taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Yasin Öztekin'in açıklamaları

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)

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