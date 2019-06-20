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Yasemin Horasan: Avrupa Basketbol Şampiyonası çalışmaları verimli geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi. Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Sinan Erdem Spor Salonu'nda...

Yasemin Horasan: Avrupa Basketbol Şampiyonası çalışmaları verimli geçti
A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan, 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası çalışmalarının verimli geçtiğini söyledi.
Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 'medya günü' etkinliğinde, menajer Yasemin Horasan, değerlendirmelerde bulundu. Heyecanlı olduklarını belirten Horasan, şöyle konuştu:
"Ligleri erken biten oyuncularımızla 11 Mayıs'ta çalışmaya başladık. Çok özverili ve verimli bir süreç geçirdik. Artık sona geldik. Sporcularımız turnuvayı özenle bekliyor. Çalışmalarımız güzel geçti. Zorlu maçlar oynadık. Kendimizi analiz etme şansımız oldu. Oyuncularımızın performansını
görebileceğimiz maçlar oynadık. En hazır halimizle Sırbistan'da iki takımla hazırlık maçı yapıp turnuvayı bekleyeceğiz. Sağlıklı bir şekilde gidebilirsek turnuvaya, tek hedefimiz olimpiyatlara gidecek sonucu elde etmek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Yasemin Horasan'ın açıklamaları

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