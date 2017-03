Yasemin Can 3000 Metrede Rekor Kırarak Finale Kaldı

Milli Atlet Yasemin Can: ''Finale Kaldığım İçin Çok Mutluyum



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta bugün başlayan 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında 3000 metre seçme yarışında 3 sporcumuz pistte çıktı. Emine Hatun Tuna ve Tuğba Güvenç'in elendiği yarışmalarda kendisine ait olan 23 yaş altı Türkiye rekorunu kıran Yasemin Can, Pazar günü yapılacak finallerde yarışmaya hak kazandı.

3000 Metre Yarışında Rakiplerine 20 Metre Fark Atan Milli Atlet Yasemin Can Kendisine Ait Olan 23 Yaş Altı Rekorunu yeniledi. Eski rekorda kendisine ait alan Can, 9.03.01 olan Türkiye rekorunu 8.52.33 olarak yeniden kırdı.

MİLLİ ATLET YASEMİN CAN: ''FİNALE KALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

3000 bin metrede rekorunu yenileyerek Pazar günü yapılacak olan finallere kalan Yasemin Can: ''Finale kaldığım için çok mutluyum diyerek şu açıklamaları yaptı. Yarış çok güzel değildi ama çok kötü de değildi. Artık finali beklemeye başladım. Henüz madalya için bir şey söylemek istemiyorum finali bekleyelim. Bu şampiyonanın ardından Dünya şampiyonasında hazırlanarak madalya için koşacağım,''dedi

