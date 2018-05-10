'Yaşayan Efsaneler Vefa Programı' düzenlendi

Serhan TÜRK - İSTANBUL,()

Sancaktepe Belediyesi tarafından Galatasaraylı eski futbolcular İlyas Tüfekçi ve Erhan Önal için organize edilen 'Yaşayan Efsaneler Vefa Programı' gerçekleştirildi.

Levent'te bulunan bir otelde düzenlenen geceye Erhan Önal katılırken, İlyas Tüfekçi sağlık sorunları nedeniyle katılamadı.

Organizasyonda, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Günay, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu, Galatasaraylı eski futbolcular Cüneyt Tanman, Bülent Korkmaz, Hakan Ünsal, Muhammed Altıntaş, Bülent Alkılıç, Taner Alpak ve çok sayıda konuk yer aldı.

İlk olarak söz alan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, "Gönüllerde taht kuran insanları toplumumuzun unutmaması, yaşarken de hatırlamamız gerektiğine inananlardanız. Geçmiş yıllarda merhum Turgay Şeren abimize aynı güzellikte bir program yaptık. O gün dostlarıyla bir araya getirmiştik, çok da mutlu olmuştu. Birlikte olduktan 8 ay sonra da rahmetli olmuştu. Necmi Tanyolaç abimizin de ziyarette gönlünü almıştık. Bugün yaşayan efsaneler olarak hem Galatasarayımıza, hem Fenerbahçemize hem de milli takımımıza hizmet eden değerli iki ustayı misafir edelim istedik" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise şöyle konuştu:

"Biz bir camiayız, camialarda acılar paylaştıkça azalır. Sevgili Erhan Kardeşimi 1988'den bu yana tanırım, Mustafa Denizli ile beraber tanıştığım bir insan. İlyas için de aynı durum geçerli. Erhan Önal Türkiye'ye geldiğinde Türk futbolunda bir devrim yaşandı. Erhan Önal geldiğinde Türkiye sallandı. Almanya'da yetişen, orada kendini kabul ettirmiş, Türkiye'ye gelen ilk futbolcuydu. Neredeyse o dönemin Maradonası gibiydi. Türk futbolunun çehresini bu insanlarla birlikte tamamen değiştirdik. Bir camiada vefa yoksa o camialar ölür."

Organizasyonda, Cüneyt Tanman, Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem'e üzerinde adı yazılı olan formayı hediye etti.

Gece iki eski futbolcu yararına yapılan forma satışı ve Coşkun Sabah konseri ile sona erdi.

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