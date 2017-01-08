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Yaşar Doğu kabri başında anıldı

ERCAN ATA / ANKARA,() - ESKİ milli güreşçi, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Yaşar Doğu, vefatının 56'ncı yıl dönümünde kabri başında anıldı. Cebeci Şehitliği'ndeki anma törenine Yaşar Doğu'nun oğlu Muzaffer Doğu'nun yanı...

Yaşar Doğu kabri başında anıldı

ERCAN ATA / ANKARA,() - ESKİ milli güreşçi, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Yaşar Doğu, vefatının 56'ncı yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Cebeci Şehitliği'ndeki anma törenine Yaşar Doğu'nun oğlu Muzaffer Doğu'nun yanı sıra Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Adem Varlık, eski milli sporculardan Tevfik Kış ile Nazmi Avluca ve Doğu'nun yakınları katıldı.

Anma töreninde açıklamalarda bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Adem Varlık, ''Yaşar Doğu büyük bir

sporcuydu. Kendisinin güreşe büyük hizmetleri oldu. Rahmetle anıyoruz" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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