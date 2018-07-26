Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başlıyor

Musa Aydın: "Hedefimiz takım halinde birinci olmak"

İSTANBUL,()

Yaşar Doğu Güneş Turnuvası yarın yapılacak olan eleme karşılaşmalarıyla başlıyor. Turnuva pazar günü yapılacak olan final maçlarıyla sona erecek.

Bu yıl 46'ncı kez düzenlenecek olan Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası yarın İstanbul'da başlayacak. Organizasyonda 21 ülkeden 300'e yakın güreşçi mindere çıkacak.

Turnuvaya katılımın en üst düzeyde olduğunu belirten Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, "Geçen hafta Vehbi Emre-Hamit kaplan turnuvasında olduğu gibi Yaşar Doğu Güreş Turnuvasına da katılım bizleri fazlasıyla memnun etti. Türk Güreşinin efsanelerinden Yaşar Doğu adına yaptığımız bu turnuva, yarım asra dayandı. Ayrıca gerek dünya şampiyonası öncesi olması, gerekse de dünya sıralamasına puan vermesi nedeniyle büyük önem taşıyor. Bugün itibariyle 21 ülkeden yaklaşık 300'e yakın güreşçiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İstanbul'a tam kadro geldiler. Sadece ABD değil, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Dağıstan gibi daha birçok ülkelerden Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda derece elde etmiş üst düzey güreşçiler bu turnuvada mindere çıkacaklar" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ TAKIM HALİNDE BİRİNCİ OLMAK"

Milli takım olarak hedeflerinin birinci olmak olduğunu ifade eden Aydın, "Türkiye serbest ve kadın milli takımlarımızda bu turnuvaya çok iyi hazırlandılar. Uluslararası alanda madalya kazanmış güreşçilerimiz bizleri temsil edecekler. Hedefimiz takım halinde birinci olmak. Aslında biz burada dünya şampiyonasının provası niteliğinde bir turnuva organize ediyoruz. Dolayısıyla ben tüm güreşseverleri Hasan Doğan spor salonuna davet ediyorum. Hem kadınlarda hem de erkekler de dünyanın en iyi güreşçilerini izlemek isteyenler bu turnuvayı kaçırmasınlar" ifadelerini kullandı.